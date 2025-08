Sind nicht gestillte Kinder häufiger krank? 6 Stillmythen im Check

Stillwoche

Mit 7. August endet die Weltstillwoche, die Stillen in der Öffentlichkeit normalisieren möchte. Die Weltstillwoche ist eine Aktion der World Alliance for Breastfeeding Action und findet in 120 Ländern seit 1991 jährlich statt und wird von WHO und UNICEF unterstützt.

Aktion

Noch immer ist Stillen in der Öffentlichkeit ein Tabuthema – eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 20 Prozent der Österreicher Stillen im öffentlichen Raum „unhygienisch“ oder unappetitlich finden. Zum Abschluss der Stillwoche ist daher eine Aktion am Heldenplatz, am 7. August um 15 Uhr geplant. Bei einem „Still-Stand“ demonstrieren Eltern und Unterstützer für einen Diskriminierungsschutz stillender Mütter.