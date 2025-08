Eine Mutter mit Baby sitzt in einem Restaurant, plaudert mit ihrem Gegenüber. Nach einiger Zeit ertönt ein Quengeln aus dem Kinderwagen neben dem Tisch, das kontinuierlich an Lautstärke gewinnt. Das Baby hat Hunger – jetzt. Noch bevor der Pegel um weitere Dezibel steigen kann, tut die Mutter das, was sie eben tun muss: Sie knöpft ihre Bluse auf und gibt dem Baby die Brust.

Stillen in der Öffentlichkeit bleibt also auch im Jahr 2025 ein Tabuthema in Österreich. "Die jüngste Umfrage bestätigt, was wir schon seit Jahren wissen: Dass Stillen im öffentlichen Raum einfach noch nicht gesellschaftlich akzeptiert ist. Zwei von drei Frauen erleben negative Reaktionen und sogar Anfeindungen, wenn sie in der Öffentlichkeit stellen. Jeder dritten Mutter ist das Stillen in der Öffentlichkeit unangenehm – und jede zehnte Mutter vermeidet das Stillen außerhalb der eigenen vier Wände gänzlich. Geht es nach der Gesellschaft, hat die Brust im öffentlichen Raum nichts zu suchen," fasst es Sabrina Krejan von MAM im Gespräch mit dem KURIER zusammen.

Die Angst vor der Brust

Woher kommen diese Ressentiments – und wer stört sich daran, wenn Mütter ihre hungrigen Babys an öffentlichen Plätzen füttern? Krejan sieht die Sexualisierung der weiblichen Brust als Hauptgrund dafür, warum das öffentliche Stillen in Österreich noch so verpönt ist. "Die Brust gilt als 'privat', Frauen 'entblößen sich', wenn sie ihr Baby in der Öffentlichkeit stillen. Man hört sogar, dass Männer sich teilweise 'sexuell belästigt' davon fühlen." Eine Doppelmoral, wie sie meint. "Wir sehen Bikiniwerbungen im Sommer, Unterwäsche-Plakate an Autobahnen … all das ist völlig in Ordnung. Oder auch, dass Männer bei Hitze mit freiem Oberkörper durch die Stadt joggen. Aber die weibliche Brust wird zum Problem, wenn sie freigemacht wird – um ein hungriges Baby zu füttern."

Interessant sei, dass die negativen Reaktionen nicht zwangsläufig aus bestimmten Personengruppen kommen. Eine ablehnende Haltung gegenüber dem öffentlichen Stillen fände sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen, und das in allen Altersgruppen, wie die MAM-Umfragen zeigen. "Wir sehen auch, dass die Zustimmung unter kinderlosen Personen deutlich geringer ausfällt. Nur die Hälfte der Personen ohne Kinder findet Stillen in der Öffentlichkeit okay. Die Zustimmung sinkt auch in der Gruppe der 40- bis 65-Jährigen. Daraus schließen wir: Wer selbst keine Kinder hat, zeigt tatsächlich weniger Verständnis," so Krejan.