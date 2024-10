Werdende Mütter: Angst vor der Geburt kann die Stillzeit verkürzen

Die Geburt ist für Eltern ein einschneidendes Erlebnis. Viele Fachgesellschaften und etwa auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehlen, das Neugeborene nach der Geburt zu stillen .

Angstgefühle könnten Stillbemühungen verkomplizieren

Anhand von Daten aus der Kuopio-Geburtskohortenstudie (KuBiCo) untersuchte man geburtsrelevante Faktoren, die den Erfolg und die Dauer des Stillens im ersten Lebensjahr beeinflussen.

Die Gruppe des Kuopio Universitätsspitals, der Universität Ostfinnland und des Finnish Institute for Health and Welfare analysierte Daten aus den Jahren 2013 bis 2020. Der Datensatz umfasste in Summe über 2.500 Frauen, die im Universitätskrankenhaus entbunden hatten. Während der Schwangerschaft füllten die werdenden Mütter verschiedene Fragebögen aus. Außerdem beantworteten sie nach einem Jahr Fragen zur Stilldauer.

98 Prozent der teilnehmenden Mütter begannen in der ersten Woche nach der Geburt mit dem Stillen, drei von vier Müttern stillten ihr Kind mindestens sechs Monate lang. Mütter, die vaginal und ohne Komplikationen entbunden hatten, erfüllten gängige Stillempfehlung am häufigsten.

Ein besonders bedeutsames Ergebnis der Studie war der beobachtete Zusammenhang zwischen der Angst vor einer Geburt und der Dauer des Stillens. "Bei Müttern, die sich vor der Geburt fürchteten, war die Dauer des Stillens (…) dreimal häufiger kürzer als empfohlen", wird Maija Vasanen, Erstautorin der Studie, in einer Aussendung zitiert. In Finnland wird – wie auch von der WHO – empfohlen, wenn möglich, mindestens sechs Monate lang ausschließlich zu stillen.

Die Angst vor der Geburt stand in signifikantem Zusammenhang mit der Dauer des Stillens. Unabhängig davon, ob es sich um eine spontane oder unterstützte vaginale Entbindung, einen gewählten oder nicht-gewählten Kaiserschnitt handelte.