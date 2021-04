SOS-Kinderdorf fordert Ausbau der Kinderpsychiatrie

Übergangspsychiatrie für Jugendliche

Damit junge Menschen genau die Behandlung bekommen, die sie brauchen, müssen die richtigen Angebote geschaffen werden. Derzeit unterscheidet das österreichische Gesundheitssystem zwischen Kindern bis 18 Jahren und Erwachsenen. In der Realität fühlt sich kaum jemand schlagartig mit dem 18. Geburtstag erwachsen. Der Wechsel von der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Erwachsenenpsychiatrie ist für viele junge Menschen ein schwieriger Schritt. SOS-Kinderdorf schlägt darum vor, 15- bis 25-Jährige am Weg zum Erwachsenwerden mit Überganspsychiatrie zu begleiten, wie es etwa bereits in Deutschland erfolgreich geschieht.

Bessere Koordination

Auch die Schnittstellen unterschiedlicher Betreuung müssen besser koordiniert werden. Gerade wenn junge Menschen schwer belastet sind, ist es wichtig, dass die Versorgung reibungs- und lückenlos funktioniert. Dazu müssen stationäre und ambulante Psychiatrie, Therapieplätze, mobile und digitale Angebote und auch geeignete Wohnformen eng ineinandergreifen.



„Damit junge Menschen die Chance auf ein gesundes und selbstbestimmtes Leben haben, müssen dringend entscheidende Schritte gesetzt werden. Seelisches Leid ist nicht so offensichtlich wie ein gebrochener Arm. Wir sind es Jugendlichen schuldig, ihre psychische Belastung aber ebenso ernst zu nehmen und alles dafür zu tun, damit es ihnen rasch besser geht“, so Moser.