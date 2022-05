So viel Schlaf ist optimal

Zu kurzer und zu langer Schlaf

Die Auswertung all dieser Informationen ergab, dass sowohl eine zu kurze als auch eine zu lange Schlafdauer in Zusammenhang mit verminderten kognitiven Leistungen stand - die entsprechenden Probanden waren in den Tests langsamer und hatten eine geringere Aufmerksamkeitsspanne sowie schlechtere Problemlösungsfähigkeiten. Auch ihre psychische Gesundheit litt: Menschen mit zu viel oder zu wenig Schlaf zeigten mehr Symptome von Angst und Depression und insgesamt ein geringeres allgemeines Wohlbefinden.

Die Forscher vermuten, dass eine St√∂rung des Slow-Wave-Schlafes, Teil des Tiefschlafs, ein m√∂glicher Grund f√ľr die kognitive Leistungsminderung sein k√∂nnte. Eine solche St√∂rung wird mit einer Anh√§ufung von Beta-Amyloid-Molek√ľlen in Verbindung gebracht. Diese Proteinablagerungen, die sich in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten in gro√üen Verklumpungen finden, stehen im Verdacht, zum Absterben von Nervenzellen beizutragen.