Glycerin in Slushies: Wie der Zusatzstoff auf Kinder wirkt

Bunt, eiskalt und süß: Slushies sind bei Kindern an heißen Tagen sehr beliebt. Oft gibt es die halbgefrorenen Erfrischungsgetränke in Geschmäckern wie Erdbeere, Kirsche, Cola, Zitrone oder Heidelbeere. Sie bestehen aus winzigen Eiskristallen, die in gesüßtem, aromatisiertem Wasser schwimmen und damit eine „matschig“-eisige Masse zum Schlürfen ergeben. Doch die aus Slush-Ice-Maschinen servierten Getränke können eine Substanz enthalten, die besonders für jüngere Kinder zum Gesundheitsrisiko werden kann: Glycerin. Glycerin, auch als Glycerol oder Glyzerin bezeichnet, ist eine farblose Flüssigkeit, die chemisch zu den Alkoholen gehört. In der Europäischen Union ist es als Zusatzstoff E 422 für Lebensmittel zugelassen und darf in vielen Produkten verwendet werden. Eine Höchstmenge ist nicht festgelegt.

Glycerin ermöglicht halbgefrorene Konsistenz Natürlicherweise kommt Glycerin in Wein, pflanzlichen und tierischen Fetten vor. In Slush-Ice-Getränken wird es eingesetzt, weil es erst bei minus 18 Grad Celsius gefriert und damit die halbgefrorene Konsistenz möglich macht. In der Medizin wird Glycerin zur Senkung eines erhöhten Hirndrucks eingesetzt. Nehmen Kinder durch Slush Ice unbeabsichtigt eine therapeutische Dosis Glycerin auf, wird ihr normaler Hirndruck gesenkt, was zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Benommenheit führen kann. Auch Nervenlähmungen, Doppelsehen und Beeinträchtigungen des Hörvermögens können auftreten. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt davor, dass jüngere Kinder bereits bei weniger als 200 Milliliter (ml) eines Slush-Ice-Getränks so viel Glycerin aufnehmen können, dass die therapeutisch wirksame Dosis von 250 mg pro kg Körpergewicht erreicht oder überschritten wird. Aufgrund ihres geringeren Körpergewichts nehmen Kinder beim Konsum eine höhere Dosis auf als Erwachsene.