Grellbuntes "Slush-Eis": Ein Gesundheitsrisiko für Kinder?

"Schon relativ kleine Portionen Slush-Eis können bei Kindern Übelkeit, Durchfall oder Kopfschmerzen verursachen - in Extremfällen sogar Bewusstlosigkeit oder Krämpfe", heißt es bei der deutschen Stiftung Warentest . Dort verweist man auf eine britische Studie , in der von 21 Fällen aus den vergangenen sieben Jahren berichtet wird. Diese 21 Kinder im Alter zwischen zwei und knapp sieben Jahren aus Großbritannien und Irland mussten kurz nach dem Verzehr eines solchen Wassereises notfallmedizinisch betreut werden. Alle Kinder erholten sich aber rasch wieder. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einem Buben aus München, der bereits zum zweiten Mal mit Bauchschmerzen und Krämpfen von einem Kindergeburtstag auf einem Spielplatz nach Hause kam, auf dem es mehrere Automaten mit Slush-Eis gab.

Slushies , die knallbunten, halbgefrorenen Getränke aus Slush-Eis ("Matsch-Eis") , liegen stark im Trend. Die grellen Farben wirken auf Kinder anziehend - können aber offenbar auch gesundheitliche Probleme auslösen. Die Slush-Eismaschinen sind jene Apparate, bei denen beständig ein Rührarm das Getränk in Bewegung hält.

"Die Symptome der Kinder werden auf das in vielen Slushies enthaltene Glyzerin zurückgeführt", so das BfR. Glycerin ist als Lebensmittelzusatzstoff E 422 unter anderem für die Verwendung in aromatisierten Getränken zugelassen. Es ist im Slush-Eis als eine Art Frostschutzmittel dafür verantwortlich, dass das Wasser nicht zu Eis gefriert, sondern sich nur der Eis-Matsch bildet.

Für die Verwendung in Lebensmitteln ist laut BfR keine Höchstmenge festgelegt. Die Analyse der gemessenen Glycerin-Konzentrationen in insgesamt 62 Proben von Slush-Eis durch das BfR ergab, dass jüngere Kinder bereits bei Mengen unterhalb von 200 Millilitern eine Glycerin-Konzentration aufnehmen können, die der sogenannten therapeutisch wirksamen Dosis entspricht oder diese sogar überschreitet. Häufig werden die Eisgetränke in einer Größe von zumindest 330 Millilitern angeboten.