Prosit Neujahr – oft mit schweren Augenverletzungen

Seit 2016/2017 führt die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft zu Silvester eine Umfrage an allen Notdienst leistenden deutschen Augenkliniken des Landes durch, um die Zahl der Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper zu ermitteln. Wie die Umfrage 2023/2024 zeigte, mussten die Kliniken in Deutschland in den fünf Tagen um den Jahreswechsel insgesamt 781 Personen mit feuerwerksbedingten Augenverletzungen behandeln. Zum Jahreswechsel 2022/2023 hatte man mit 838 augenärztlichen Notfallpatienten infolge solcher Verletzungen sogar einen Höchststand verzeichnet.

"Wir haben uns damit auf einem deutlich höheren Verletzungsniveau eingependelt als in der Vor-Covid-Zeit", erklärt Ameli Gabel-Pfisterer, Leitende Oberärztin für Augenheilkunde am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. "Wir fürchten, daran wird sich zum kommenden Jahreswechsel nichts ändern", sagt sie. Vor der Pandemie ereigneten sich rund um Silvester in Deutschland jährlich etwa 500 Augenverletzungen.

Kinder als Hauptleidtragende

Rund 60 Prozent der Opfer sind traditionell völlig Unbeteiligte, die das Feuerwerk gar nicht selbst gezündet haben. "Diese Betroffenen waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort und wurden völlig unerwartet zum Teil schwer verletzt", so Gabel-Pfisterer.

Nach wie vor besorgniserregend sei mit fast 40 Prozent der hohe Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den Verletzten, wobei besonders häufig Kinder unter zwölf Jahren betroffen sind. "Wie die Kinder an Feuerwerkskörper kommen, sollte hinterfragt werden", meint die Augenärztin. Einige Kinder verletzten sich auch durch Böllern, die sie am Neujahrstag aufsammelten.