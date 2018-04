Seltene OP: Ärzte nähen krebskrankem Mädchen Bein verkehrt an

"Es fühlt sich nicht so anders an"

"Es fühlt sich nicht so anders an", sagt Amelia der BBC im Interview. "Aber es ist anders, wenn ich mich bewege, weil es anders herum ist – wenn ich es nach oben oder nach unten oder von der einen auf die andere Seite bewege, mache ich es in die andere Richtung, weil es falsch herum ist."

Umkehrplastik: Was ist das?

Verfahren wie jenes, das bei Amelia zum Einsatz kam, werden als Umkehrplastik bezeichnet. Darunter versteht man eine Alternative zur Vollamputation, bei der ein Körperteil eine Aufgabe übernimmt, für die es eigentlich nicht vorgesehen ist. Die Operationstechnik wurde in den 1920er-Jahren durch den Arzt Joseph Borggreve als Behandlungsoption nach Unfällen entwickelt und später nach ihm benannt.

Die Eingriffe hat Amelia jedenfalls gut überstanden. Überrascht sind die Ärzte davon, wie gut ihr Körper das Bein angenommen hat. In einigen Monaten kann eine Prothese für sie angefertigt werden. Via Crowdfunding wird derzeit Geld für das Kind gesammelt, um ihm zusätzlich teure Karbonfederfüße zur Verfügung stellen zu können.