Schwere Verläufe der echten Grippe: Zwei Kinder gestorben

In Oberösterreich sind zwei Kinder an den Folgen einer echten Grippe (Influenza) gestorben. Das gab am Montag das Kepler Universitätsklinikum in einer Aussendung bekannt. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Zwei Todesfälle bei Kindern in Verbindung mit der echten Grippe in Oberösterreich, ein weiteres Kind, das auf Grund einer Herzmuskelentzündung in akuter Lebensgefahr schwebt und kleine Kinder, die als Folge der Grippe an Gehirnentzündungen bzw. Guillain Barre Syndrom (akute aufsteigende Lähmungen) leiden. Die massiven Auswirkungen der Grippewelle, die aktuell über Oberösterreich schwappt, machen die betreuenden Mediziner des Kepler Universitätsklinikums betroffen. Vor allem, weil eine Impfung vor solch schweren Verläufen schützen würde."

Kinder waren gesund

All diese Kinder waren zuvor völlig gesund, litten also nicht an irgendwelchen Vorerkrankungen, werden die beiden Medizinerinnen Ariane Biebl von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Gudrun Huber von der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in der Aussendung zitiert.

Aktuell werden derzeit im Kepler Uniklinikum - wie auch in vielen anderen Spitälern österreichweit - sehr viele Kinder und Jugendliche stationär mit Influenza betreut.

Die Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien schrieb am Montag auf Twitter, dass die Influenza-Aktivität in Österreich nach wie vor "stark" ist. Auch die RS-Viren sind weiterhin stark verbreitet.