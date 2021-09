Schweiz: Auf der Intensivstation liegen überwiegend Migranten

Familien mit Kindern betroffen

Bis Mitte August, also kurz vor dem Ende der Zürcher Sommerferien, verdoppelten sich die positiven Corona-Fälle nochmals fast, auf rund 2.300. Der Anteil der Reiserückkehrer war mittlerweile auf die Hälfte aller Fälle angestiegen. Davon kam wiederum die Hälfte aus Partydestinationen, die andere Hälfte aus Südosteuropa, namentlich Kosovo. Das Durchschnittsalter stieg leicht an, auf 31 Jahre.

In der Woche ab dem 30. August waren es dann 3.350 neue Fälle. Der Anteil der Ferienrückkehrer verringerte sich auf 30 Prozent, wobei es sich mehrheitlich um Personen aus Kosovo und Nordmazedonien handelte. Das Durchschnittsalter der positiv Getesteten sank auf 28 Jahre, weil viele Familien mit Kindern betroffen waren.

Auch auf Intensivstationen

Dass es sich bei den neu mit Corona infizierten Personen mehrheitlich um Rückkehrende aus Südosteuropa handelte, zeigte sich auch auf den Intensivstationen. Per Ende August hatten laut Kanton etwa 70 bis 80 Prozent der Intensivpatienten einen Migrationshintergrund – eine genauere Angabe ist schwierig. "Der Migrationshintergrund ist ein vages Konstrukt und kann nicht so sauber wie die Nationalität erhoben werden", wird Patrick Borer, Sprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion, in der NZZ zitiert.

Per 7. September waren knapp die Hälfte der wegen Corona Hospitalisierten Schweizer, 20 Prozent hatten einen Pass eines südosteuropäischen Landes. Auf der Intensivstation waren die Zahlen praktisch identisch. Genauere Aufschlüsselungen zu den ausländischen Patienten liefert die NZZ aus Datenschutzgründen nicht.

Die Schweiz hat auf die hohen Fallzahlen in Teilen Südosteuropas mittlerweile reagiert und per 13. September die Einreisebedingungen für Besucher aus Kosovo und Nordmazedonien verschärft: Sie dürfen nur noch in die Schweiz kommen, wenn sie neben einem Visum auch einen Impfnachweis vorlegen können. Keine Einschränkungen gibt es für Inhaber eines Schweizer Passes.