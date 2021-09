Corona-Virus: Deutsche Experten empfehlen Auffrischungsimpfung

In Deutschland hat sich die Ständige Impfkommission Stiko offenbar zu einer Entscheidung durchgerungen: „Wir haben die Sichtung aller wissenschaftlichen Daten zur Frage der Auffrischungsimpfungen für bestimmte Risikogruppen abgeschlossen und als Kommission eine Empfehlung beschlossen“, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens gegenüber deutschen Medien. Eine generelle Empfehlung für Auffrischungsimpfungen nach Altersgruppen gebe es derzeit nicht. Die Boosterimpfung sollen Menschen mit Immundefekten oder Erkrankungen, bei denen das Immunsystem medikamentös reguliert wird - etwa bei Rheuma oder nach einer Transplantation - bekommen.

Eine offizielle Veröffentlichung der Stiko gab es zunächst nicht. Der Nachrichtenagentur dpa bestätigte aber die Angaben.

Schon vor rund drei Wochen starteten in Deutschland Auffrischungsimpfungen für Senioren und immungeschwächte Menschen - bundesweit, aber ohne Stiko-Empfehlung. Dabei erhielten Menschen eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs. Mit dem Booster soll das Immunsystem nochmals gegen Coronaviren gestärkt werden.

Schutz vor dem Delta-Virus

Derzeit dominiert die Delta-Variante. Die verfügbaren Vakzine bieten gegen diese Mutation einen guten Schutz. Das sollte auch so bleiben, stellt eine der Entwicklerinnen des Astrazeneca-Impfstoffs in London in Aussicht. Sie hält die Entstehung einer noch gefährlicheren Variante des Virus als Delta aktuell für eher unwahrscheinlich.

Entwicklung zur saisonalen Krankheit

„Normalerweise werden Viren harmloser, während sie zirkulieren, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es noch eine bösartigere Version von Sars-CoV-2 geben wird“, sagte die Immunologin Sarah Gilbert von der Universität Oxford. Sie gehe auch nicht davon aus, dass das Virus so mutiere, dass es sich etwa der Wirkung der Impfstoffe entziehe. Vielmehr vermutet Gilbert, dass das Virus sich angesichts der wachsenden Immunität in der Bevölkerung ähnlich wie andere saisonale Coronaviren entwickeln werde.

Seit Beginn der Pandemie hat sich Sars-CoV-2 durch Mutationen so verändert, dass es deutlich ansteckender wurde. Zunächst breitete sich im vergangenen Winter die sogenannte Alpha-Variante um die Welt aus, die zunächst in England registriert wurde. Im Frühjahr folgte die als erstes in Indien nachgewiesene Delta-Variante.

EMA prüft Zulassung von dritte Pfizer-Dosis

Auffrischungsimpfungen werden aber notwendig bleiben. Impfstoffhersteller treiben daher die Zulassung ihrer Vakzine für einen dritten Stich an. So prüft denn die europäische Arzneimittelbehörde EMA zur Zeit einen Antrag des Pharmaunternehmens Pfizer und Biontech für eine dritte Dosis gegen das Coronavirus.

Dieser sogenannter Booster zum Schutz vor einer Corona-Infektion könnte vollgeimpften Personen ab 16 Jahre und frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden. Nach Bewertung der vom Hersteller vorgelegten Daten will die EMA Anfang Oktober über den Antrag entscheiden.

Sondersituation Kinder

Hersteller haben nach Angaben der EMA bisher noch keinen Antrag auf Zulassung von Impfstoffen für Kinder unter elf Jahre gestellt. Die Behörde erwartet jedoch, dass Pfizer erste Daten zur Prüfung Anfang Oktober übermittelt. Das Unternehmen Moderna wolle diese im November vorlegen. Die Impfstoffe beider Hersteller sind bisher als einzige auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.