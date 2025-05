Schmerzintensität: Negative Erwartungen beeinflussen sie stärker

Der Glaube kann Berge versetzen - in der Medizin kann der Glaube an die Wirksamkeit einer Therapie nachweislich Mechanismen im Körper aktivieren, die den Erfolg einer Behandlung verstärken. Ein Beispiel dafür ist die Schmerztherapie. "Man kann dies auch als eine Art 'körpereigene Apotheke' beschreiben", so die Expertinnen und Experten des deutschen Forschungsverbundes "Treatment Expectation" ("Behandlungserwartung"). "Mit bildgebenden Verfahren lässt sich zeigen, dass dabei bestimmte Areale im Gehirn - zum Beispiel schmerzlindernde Systeme - aktiviert werden." Was Patientinnen und Patienten etwa von einer Schmerztherapie erwarten, beeinflusst, wie stark sie den Schmerz nach der Durchführung einer Therapie empfinden.