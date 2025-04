Schmerzprävention: "Spazierengehen allein ist keine Prophylaxe"

Julia Mastny: Nein, Schmerzen kann jeder haben. Ich selbst bin zum ersten Mal im Teenageralter mit Physiotherapie in Kontakt gekommen, weil ich zwei Jahre lang unerklärliche Schmerzzustände hatte. Schmerz kennt also an sich kein Alter.

Ist Schmerz die Hauptbeschwerde, die Menschen dazu bringt, zur Physiotherapie zu gehen?

Definitiv. Schmerz schränkt immer ein – und hemmt im Leben. Wenn man etwa nach einer Knie-Operation wieder normal gehen anstatt humpeln möchte, geht es in der Physiotherapie etwa um das Wiedererlangen der Bewegungsfreiheit durch Schmerzlinderung.

Vor allem beim Rückenschmerz – von dem in Österreich rund zwei Millionen Menschen betroffen sind – spielt das Alter dennoch oft eine Rolle: Je älter eine Person, desto häufiger treten Beschwerden auf.

Das ist richtig, allerdings kann man Rücken- und auch die besonders verbreiteten Nackenschmerzen gut in den Griff bekommen. Zum Beispiel durch Krafttraining im Rahmen einer Physiotherapie. Nur in zehn bis 20 Prozent der Fälle haben Rückenschmerzen strukturbezogene Ursachen, treten beispielsweise im Zuge eines Bandscheibenvorfalls auf. Der überwiegende Großteil der Rückenschmerz-Betroffenen hat keine spezifische Diagnose. Diese Gruppe profitiert am meisten von trainingstherapeutischen Ansätzen.