Von Nicola Afchar-Negad Nach links beugen, stretchen – und dann das gleiche Spiel nach rechts. Was unspektakulär aussieht, erreicht auf Social Media gerade Hunderttausende. Vor einigen Jahren drehte sich alles um Vorher-Nachher-Fotos, Sixpacks und die Frage, wie man möglichst schnell möglichst viele Kalorien verbrennt. Heute sieht das der Algorithmus anders. Da hüpfen Menschen eine Minute lang auf der Stelle, um gut in den Tag zu starten. Da wird getestet, ob man mit 65 noch vom Boden aufstehen kann – ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen. Es geht um Flexibilität, Balance, Koordination – und manchmal auch um sogenannte Hacks: Können Sie im Sitzen mit Ihren Fingern die Zehen der ausgestreckten Beine erreichen? Nein? Eine Fernbedienung kann helfen, demonstriert etwa Tom Morrison auf Instagram. Und: Ganz oft drehen sich die Postings auch darum, dass man sich bei Schmerzen nicht schonen, sondern fordern sollte. Woher kommt das alles – gefühlt aus dem Nichts?

Der Rücken mag Abwechslung „Wir haben verstanden, dass Bewegung weit mehr ist als Training. Gezielte Bewegung ist ein biologischer Regulator“, sagt Ao.Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der MedUni Wien. „Sie beeinflusst Muskulatur, Stoffwechsel, Nervensystem, Schlaf, Psyche und sogar Entzündungsprozesse.“ Lange habe man bei Beschwerden zuerst an Ruhe gedacht. Heute wisse man, dass zu viel Immobilität viele Probleme eher verstärkt als löst. Besonders deutlich zeigt sich das beim Volksleiden Nummer 1, dem Rücken. Mit diesem Thema beschäftigt sich Crevenna seit Jahren, unter anderem in seinem Buch „Rückenschmerzen – vorbeugen und aktiv behandeln“. Noch immer glauben viele Menschen, ihr Rücken müsse möglichst geschont werden. Für Crevenna ist genau das oft der Denkfehler. „Der Rücken braucht Bewegung, Variabilität und Belastungsreize.“

Anders gesagt: Er mag Abwechslung. Nicht das Sitzen an sich sei das Problem, sondern das stundenlange Verharren in derselben Position. Selbst der Versuch, permanent kerzengerade zu sitzen, könne zu Verspannungen führen. „Der menschliche Körper ist nicht für starre Haltungen gebaut, sondern für die dynamische Anpassung.“ Gut zu wissen: „Bei über 80 Prozent der Rückenbeschwerden ist Aktivität und Bewegung ausdrücklich erwünscht und kann vor einer Chronifizierung des Schmerzes schützen.“ Und: „Schmerz entsteht oft nicht an einer einzelnen Struktur.“ Sprich: Ein Stechen im Rücken kann etwa mit einer gestörten Hüftbeweglichkeit zusammenhängen. Die Conclusio: „Eine moderne Rehabilitation betrachtet daher nicht nur die schmerzende Region, sondern die Bewegungsmuster, das Belastungsverhalten und die gesamte Funktion des Menschen im Alltag.“

Mobility auf Social Media Die Flut an Mobility oder Functional Fitness Videos auf Instagram kann einen leicht überfordern – hier ein paar Tipps, welchen Accounts man folgen könnte. @bewegen.is.leven

Fit im Alter: Diese Videos machen einfach gute Laune! Ergotherapeut Joël Kruisselbrink zeigt, wie man mit Pappbechern, Ping-Pong-Bällen und Poolnudeln Bewegung ins Altersheim bringt. @thereadystate

Der Vordenker: US-Physiotherapeut Kelly Starrett machte Mobility zum weltweiten Phänomen. Seine Bücher „Werde ein geschmeidiger Leopard“ und „Built to move“ sorgen für Begeisterung. @tommorrison.training

Der Publikumsliebling: Tom Morrison weiß, wovon er spricht: Chronischer Schmerz war sein Alltag. Heute folgen dem recht untypischen Influencer gut 480.000 Menschen. @docjenfit

Die Wissenschaftlerin: Die Physiotherapeutin Dr. Jen Fraboni verbindet Mobilität, Schmerzforschung und aktuelle Studien mit alltagstauglichen Tipps.

Angst vor Fehlern Das führt uns zur Physiotherapie – und zu Jürgen Maureder. Der niederösterreichische Physiotherapeut (Praxis Birkengasse) kennt beide Seiten: Als ehemaliger Leistungsschwimmer begleitet er heute Freizeit- und Leistungssportler ebenso wie Menschen nach einer Verletzung oder Operation. „Erfahrungsgemäß wollen sich die Leute bewegen, wissen aber nicht, wie und wo sie anfangen sollen. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist bei vielen eine Hemmschwelle.“ Er zitiert die Richtlinien der WHO: „Die Minimalanforderung an den Körper sollten mindestens zweimal pro Woche Krafttraining und 150–300 Minuten moderates Ausdauertraining sein. Aber auch intensives Ausdauertraining mit 75–130 Minuten wird empfohlen.“

Maureder bestätigt den Mobility-Trend – er ist nicht nur auf Social Media zu beobachten. „Beispiel Krafttraining: Das Wissen um den Mehrwert ist in der breiten Masse angekommen.“ Und dann gibt es da noch den Begriff, der bei beiden Experten fällt: Prähabilitation – also die Vorbereitung des Körpers auf die zu erwartende Belastung durch eine Operation bzw. Therapie. Physiotherapeut Maureder startet: „In einigen Fällen ist eine Operation dann sogar nicht mehr notwendig, da ein Körper zum Beispiel auch ohne Kreuzband im Knie auskommen kann.“ Es gehe nicht darum, den „Chirurgen die Arbeit wegzunehmen“, aber: „Die Warteliste für viele orthopädische Operationen ist sehr lang.“ Auch Prof. Crevenna kommt auf das Thema zu sprechen, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Sein Team beschäftigt sich seit bald 30 Jahren mit der onkologischen Rehabilitation – „und seit kurzem auch mit der Prähabilitation.“ Ein Paradigmenwechsel in der Krebstherapie, in der es lange ausschließlich um Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen gegangen ist – das überrascht.

Hoteltipps: Mobilisierung statt Massage Nur drei aktuelle Beispiele von vielen – aber sie zeigen gut, wie sich Erholung gerade verändert: Immer mehr Hotels setzen nicht mehr nur auf Spa und Ruhe, sondern auf Bewegung als Teil der Regeneration. Das Naturhotel Forsthofgut in Leogang setzt auf Reformer Pilates und Retreats, im Neuhaus Zillertal Resort stehen mit Sportphysiotherapeut Stefan Scheufele Mobility und funktionelle Bewegung im Fokus. Und auch weiter südlich ist der Trend angekommen: Im W Costa Navarino auf der Peloponnes-Halbinsel in Griechenland gehören Clinical Pilates, Breathwork und Functional Training zum Angebot. Der gemeinsame Nenner: Erholung wird weniger als Nichtstun verstanden – sondern zunehmend als die Fähigkeit, sich wieder gut bewegen zu können.

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