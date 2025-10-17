Bewegung gilt seit Langem als eine der wichtigsten, nicht medikamentösen Behandlungsstrategien bei Kniearthrose. Doch bisher war unklar, welche Übungsformen die größten Vorteile bringen. Eine umfangreiche Metaanalyse zeigt nun: Aerobe Aktivitäten, also Ausdauerübungen, wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen sind offenbar die wirksamsten Trainingsformen, um Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu verbessern und die Lebensqualität zu steigern. Zwar können auch andere Bewegungsformen zusätzliche Vorteile bieten, doch sollten sie laut den Forschenden nicht an die Stelle von Ausdauertraining treten.

Wenn der Knorpel im Kniegelenk verschleißt Arthrose entsteht, wenn der schützende Knorpel in den Gelenken nach und nach abgebaut wird. Dadurch reiben die Knochen aneinander, was Schmerzen, Schwellungen und Bewegungseinschränkungen verursacht. Am häufigsten betroffen sind die Kniegelenke: Nahezu 30 Prozent der über 45-Jährigen zeigen im Röntgenbild Anzeichen einer Kniearthrose – etwa die Hälfte von ihnen leidet unter erheblichen Beschwerden.

Analyse mit 15.000 Teilnehmenden Um diese Wissenslücke zu schließen, analysierte ein internationales Forschungsteam die Ergebnisse von 217 randomisierten Studien mit insgesamt 15.684 Teilnehmenden, die zwischen 1990 und 2024 veröffentlicht wurden. In den Untersuchungen wurden bei Arthrose gängige Trainingstherapien wie Ausdauertraining, Flexibilitätstrainings, Kräftigungsübungen, Körper-Geist-Training, neuromotorische Übungen und gemischte Übungen mit einer Kontrollgruppe verglichen. Die Forschenden untersuchten die Auswirkungen der jeweiligen Trainingsprogramme auf Schmerz, Funktion, Gehfähigkeit und Lebensqualität, die nach unterschiedlichen Zeitintervallen im Zuge von Nachuntersuchungen (nach 4, 12 und 24 Wochen) beurteilt wurden. Das Ergebnis: Insgesamt zeigt sich, dass Ausdauertraining in den Studien am häufigsten als beste Therapieform bewertet wurde.