Trotz Kniearthrose: Neustart auf zwei Beinen

Ein Knacksen beim Aufstehen, diffuser Schmerz beim Treppensteigen. Eines Tages wird aus dem gelegentlichen Ziehen ein ständiger Begleiter – beim Gehen, Stehen, sogar beim Sitzen. Kniearthrose kommt oft schleichend, bleibt dafür umso hartnäckiger. Was zunächst nach altersüblicher „ Morgensteifigkeit “ klingt, kann sich zur veritablen Alltagsbremse entwickeln: Schuhe zubinden? Hinknien? Spazierengehen? Zäh. Und schmerzhaft. Die Beschwerden reichen von Druckgefühl und Instabilität bis zu Entzündungen und Schwellungen. Was früher selbstverständlich war, wird zur Herausforderung: Kniearthrose betrifft nicht nur das Gelenk , sondern mindert auch die Lebensfreude.

Eingeschränkte Beweglichkeit

Der Knorpelabbau führt zu einer verminderten Stoßdämpfung und zunehmender Reibung im Gelenk, was entzündliche Prozesse und Schmerzen begünstigt. Schließlich werden auch Knochen, Bänder und Muskeln in Mitleidenschaft gezogen, was die Beweglichkeit stark einschränkt, Arthrose kann auch als eine Art Kompensationsmechanismus des Körpers verstanden werden. „Davon sind nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere, sportliche betroffen“, so Nehrer. Wiederholte, starke Belastung – besonders bei Sportarten mit Stoßbelastungen können den Gelenkknorpel überfordern und schädigen. Das mitunter unbemerkt, wie Univ.-Prof. Tanja Stamm betont: „Wenn die Gelenkspartner etwa nach einem Skiunfall nicht mehr optimal zusammenspielen, kann es zu einer posttraumatischen Präarthrose kommen. Dabei entstehen rasch strukturelle Veränderungen, ohne dass Symptome im Sinne einer klinisch manifesten Arthrose vorliegen. Es handelt sich also um eine Vorphase als Reaktion auf ein Trauma. Da wäre Früherkennung wichtig, um die Betroffenen präventiv zu begleiten.“

Die Rolle des Lebensstils

Kniearthrose ist zwar nicht immer vermeidbar, in vielen Fällen ist es aber möglich, ein Fortschreiten zu verzögern oder abzuschwächen. Vorausgesetzt, die Risikofaktoren werden früh erkannt und reduziert. „Ein gesunder Lebensstil ist hier das Um und Auf, mit regelmäßiger Bewegung, vernünftiger Ernährung und weniger einseitiger körperlicher Belastung im Alltag. Mittlerweile zeigen Studien, dass es damit zu einer Reduktion von Symptomen kommen kann“, so Stamm. Die Expertin verweist dabei auf andere Länder, in denen OP-Wartelisten durchgeackert werden, um herauszufinden, welche Patienten von solchen Maßnahmen sowie einer konservativen Therapie noch profitieren könnten. „Bevor man ein Gelenk ersetzt, wäre es wichtig, alles auszuschöpfen, was noch möglich ist. Das ist auch im Sinne des Outcomes, denn wenn man bereits vor der Operation mit Rehabilitationsmaßnahmen beginnt, ist das Ergebnis in den meisten Fällen besser“, sagt Stamm, deren zentrales Anliegen es ist, die Perspektiven von Patienten in die Forschung und Therapieentwicklung einzubeziehen. Wer ohne vorherige konservative Therapie operiert wird, hat dann oft mehr Schmerzen und schlechtere Funktionsergebnisse als jemand mit vorbereitender Therapie.