Schlafmangel schadet dem Gehirn dauerhaft

Ausreichend Schlaf ist weit mehr als eine Erholungspause. Während wir schlafen, arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren: Erinnerungen werden dauerhaft gespeichert, unwichtige Informationen aussortiert und die Voraussetzungen für neues Lernen geschaffen. Gleichzeitig zeigen immer mehr wissenschaftliche Studien, dass chronischer Schlafmangel nicht nur Konzentration und Gedächtnis beeinträchtigt, sondern langfristig auch das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer erhöhen kann.



„Viele Menschen betrachten Schlaf noch immer als verlorene Zeit. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Schlaf ist Hochleistungsmedizin für das Gehirn. Erst während des Schlafs werden neu gelernte Informationen dauerhaft gespeichert und das Gehirn auf den nächsten Tag vorbereitet“, erklärt Prof. Dr. Peter Young, Bad Feilnbach, Schlafexperte und Fachbeirat der Deutschen Hirnstiftung.

Bereits eine Nacht Schlafmangel beeinträchtigt Gedächtnis Dass Schlaf unverzichtbar für die geistige Leistungsfähigkeit ist, belegen zahlreiche experimentelle Studien. Bereits eine einzige Nacht ohne Schlaf reduziert am folgenden Tag die Fähigkeit des Gehirns, neue Erinnerungen zu bilden, um rund 40 Prozent. Besonders betroffen sind Aufmerksamkeit, Konzentration, Arbeitsgedächtnis sowie komplexe Denkprozesse wie Planung, Problemlösen und Entscheidungsfindung. Umgekehrt verbessert ausreichend langer und qualitativ hochwertiger Schlaf nachweislich die Gedächtnisleistung und erleichtert das Lernen. Entscheidend ist dabei vor allem der Tiefschlaf. In dieser Schlafphase werden neue Erinnerungen aus dem Hippocampus in den Neokortex übertragen und dort langfristig gespeichert. Gleichzeitig werden weniger wichtige synaptische Verbindungen wieder abgeschwächt. Das Gehirn spart dadurch Energie und schafft Platz für neue Informationen – ein Prozess, den Forschende als „synaptische Homöostase“ bezeichnen.

Guter Schlaf: Ein Schutz vor Alzheimer In den vergangenen Jahren hat sich zudem gezeigt, dass Schlaf weit mehr beeinflusst als die kognitive Leistungsfähigkeit. Menschen, die über Jahre zu wenig oder schlecht schlafen, erkranken häufiger an einer Demenz. Eine große Langzeitstudie zeigte, dass Personen, die zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr regelmäßig weniger als sechs Stunden pro Nacht schliefen, später ein rund 30 Prozent höheres Demenzrisiko hatten. Gleichzeitig verändern frühe Alzheimer-Prozesse bereits jene Hirnregionen, die den Schlaf steuern. Schlafstörungen können daher viele Jahre vor ersten Gedächtnisproblemen auftreten – Ursache und Folge der Erkrankung verstärken sich gegenseitig. Ganz wesentlich tragen die Eiweißproteine Amyloid-β und Tau zur Krankheitsentwicklung bei Alzheimer bei. Während längerer Wachphasen steigt ihre Konzentration im Gehirn an. Schon eine einzige Nacht Schlafentzug kann den Amyloidspiegel erhöhen; auch Tau reagiert empfindlich auf Schlafmangel. Beide Proteine gelten als Treiber der Alzheimer-Erkrankung: Amyloid scheint krankhafte Tau-Veränderungen zu begünstigen, während Tau eng mit dem Verlust von Nervenzellen und dem Fortschreiten der Gedächtnisstörungen verbunden ist. Weitere Mechanismen – etwa die Rolle von Mikroglia, Astrozyten oder des Orexin-Systems – werden derzeit intensiv erforscht.