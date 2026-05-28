Auf einem Versuchsfeld der BOKU im Tullnerfeld in Niederösterreich wurde erstmals in Österreich der Schimmelpilz Aspergillus flavus nachgewiesen, samt seines hochgiftigen Stoffwechselprodukts Aflatoxin B1 - der KURIER berichtete. Der Zufallsfund erfolgte auf einem wissenschaftlichen Versuchsfeld, das nicht für die Nahrungs- oder Futtermittelproduktion genutzt wird. „Eigentlich wollten wir untersuchen, wie sich der Klimawandel auf Pilze im Feld auswirkt. Dass wir dabei Aflatoxin finden, war nicht zu erwarten“, sagt Rudolf Krska, Leiter des Instituts für Bioanalytik und Agro-Metabolomics an der BOKU. Der Befund gilt als Warnsignal: Was bisher vor allem ein Importproblem (z. B. bei Nüssen aus tropischen Regionen) war, könnte durch Hitze und Trockenstress künftig auch in Mitteleuropa häufiger auftreten. Was heißt das für die Gesundheit? Kann man bedenkenlos Mais konsumieren sowie tierische Produkte wie Milch und Fleisch, in deren Herstellung Futtermais eingesetzt wird? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche gesundheitlichen Folgen kann Aflatoxin B1 haben? Aflatoxin B1 zählt zu den krebserregendsten natürlich vorkommenden Substanzen überhaupt. „Es gehört zu den stärksten bekannten Leberkarzinogenen. Manche sagen, es wäre das stärkste Karzinogen, das die Natur hervorbringt“, so Krska. Aflatoxin B1 wird in der Leber verstoffwechselt. Dabei entsteht ein hochreaktives Zwischenprodukt, das Mutationen begünstigt und langfristig das Risiko für Leberkrebs erhöht. Aflatoxin kann an die DNA andocken und so Mutationen auslösen, die langfristig zur Krebsentstehung beitragen. Besonders gefährdet sind Menschen mit vorgeschädigter Leber, etwa durch Hepatitis, aber auch vulnerable Gruppen wie Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem. In Subsahara-Afrika, wo mehrere dieser Faktoren vorkommen, etwa eine hohe Hepatitisrate, erklärt Aflatoxin einen großen Teil der hohen Leberkrebsraten. „Die Leber kann Aflatoxin abbauen und beschädigte DNA-Stellen können repariert werden. Das Gift wird dann über den Urin ausgeschieden. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nicht“, betont Krska. Es gibt daher auch keine „sichere“ Dosis. Krska: „Es gibt keinen Wert, bei dem man gesundheitliche Wirkungen sicher ausschließen kann. Theoretisch könnte schon ein einziges Molekül eine relevante Mutation verursachen.“ Ob tatsächlich Krebs entsteht, hängt vom individuellen Immunsystem, weiteren Belastungen und dem Zufall ab. Langfristige, chronische Effekte können sich oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Bereits entstandene Mutationen lassen sich nicht wieder rückgängig machen. Muss ich Bedenken haben, wenn ich Fleisch esse? Kurz gesagt: nein. „Für österreichische Konsumenten ist das Risiko über Fleisch praktisch vernachlässigbar“, sagt Krska. Zwar können Tiere über belastetes Futter Spuren aufnehmen, diese seien jedoch extrem gering, streng reguliert und würden laufend kontrolliert.

Wie ist es mit Kuhmilch? Aflatoxin B1 wird im Tier zu Aflatoxin M1 umgewandelt, was bei Kühen in die Milch gelangen kann. „Ein Futtermittelproblem bei Kühen kann ein Lebensmittelproblem werden, weshalb Milch engmaschig überwacht wird“, sagt Krska. In Österreich sei das Risiko sehr gering. Der serbische Maisskandal aus dem Jahr 2012 zeigt jedoch, dass es bei extremen Belastungen zu Problemen kommen kann. Damals herrschten in Serbien extreme Hitze und Dürre – große Teile der Maisernte waren stark mit Aflatoxin B1 belastet, teils um ein Vielfaches über dem erlaubten Grenzwert. In Berichten ist von bis zu 100-fachen Überschreitungen die Rede. Der belastete Mais wurde auch als Futtermittel für Milchkühe verwendet, wodurch Aflatoxin M1 in die Milch gelangte und Grenzwerte überschritt. Teile des belasteten Mais wurden auch exportiert, u.a. nach Deutschland. „Genau deshalb werden bei uns Mais, Milch und Lebensmittel im Allgemeinen stichprobenartig und bei Verdacht engmaschig untersucht“, betont Rudolf Krska. Das EU-Frühwarnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) diene dazu, Länder wechselseitig auf erhöhte Werte aufmerksam zu machen und weitere Proben zu veranlassen. Durch das Frühwarnsystem kann zudem Importware gesperrt, zurückgerufen oder verstärkt kontrolliert werden. Krska: „Wenn irgendwo in Europa Aflatoxin gefunden wird, wissen das alle Mitgliedsstaaten in Echtzeit.“ Belastete Chargen werden sofort gesperrt, vom Markt genommen und verstärkt kontrolliert. Der Fund im Tullnerfeld zeige, dass Aflatoxine künftig auch in Mitteleuropa ein Thema werden, wenn auch auf niedrigerem Niveau als in tropischen Ländern.