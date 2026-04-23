Studie: 7 Aktivitäten, die Ihr Gehirn vor Demenz schützen

Bestimmte Alltagsaktivitäten können das Risiko, später an Demenz zu erkranken, deutlich senken. Das zeigt eine neue Studie des Trinity College Dublin in Irland. Besonders bemerkenswert: Die positiven Effekte auf die kognitiven Fähigkeiten treten bereits im mittleren Lebensalter auf – also Jahrzehnte, bevor typische Demenzsymptome erkennbar werden. Die im Journal of Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass körperlich, sozial und geistig anregende Tätigkeiten die kognitive Leistungsfähigkeit nachhaltig stärken. Und das selbst bei Menschen, die aufgrund ihrer Gene oder familiären Vorbelastung ein erhöhtes Alzheimer-Risiko haben.

Vielfalt statt Einzelmaßnahme „Wir wissen schon länger, dass Lebensstilaktivitäten wie Sport dem kognitiven Abbau im Alter entgegenwirken können. Wir waren aber überrascht festzustellen, dass anregende Alltagsaktivitäten die Kognition bereits im mittleren Lebensalter deutlich steigern, Jahrzehnte bevor altersbedingter kognitiver Abbau einsetzt", sagt Studienautorin Lorina Naci vom Trinity College Institute of Neuroscience. Besonders wirksam sei nicht eine einzelne Aktivität, sondern die Kombination mehrerer Tätigkeiten: „Entscheidend war für uns die Erkenntnis, dass eine Mischung verschiedener Aktivitäten größere Vorteile bringt als eine einzige. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Vielfalt der Schlüssel ist und dass eine Kombination aus körperlicher, sozialer und geistiger Stimulation am effektivsten die Gehirngesundheit fördert.“

Diese Tätigkeiten schützen das Gehirn Analysiert wurden Daten von rund 700 kognitiv gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren aus Irland und Großbritannien. Getestet wurden unter anderem: soziale Kontakte pflegen (Zeit mit Familie und Freunden verbringen)

ein Musikinstrument spielen, etwa Klavier

Reisen, insbesondere ins Ausland

körperliche Aktivität

Lesen und Lernen

eine zweite Sprache üben

künstlerische Hobbys Das Ergebnis: Der positive Einfluss dieser Aktivitäten auf die geistige Leistungsfähigkeit war sogar stärker als der negative Einfluss des wichtigsten genetischen Risikofaktors für spät einsetzende Alzheimer-Demenz, das Apolipoprotein E4 (Apo E4). Das ist eine genetische Variante eines Eiweißes, das im Gehirn am Fetttransport und an Reparaturprozessen von Nervenzellen beteiligt ist. Sie erhöht das Risiko für Alzheimer‑Demenz, weil sie Ablagerungen schädlicher Eiweiße im Gehirn begünstigt und Schutzmechanismen der Nervenzellen schwächt.