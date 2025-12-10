Mehr als ein Drittel der Demenzfälle wären vermeidbar

Eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) am Standort Rostock/Greifswald und der Harvard Medical School zeigt ein großes Potenzial zur Vorbeugung von Demenz: Rund 36 Prozent der Erkrankungsfälle in Deutschland stehen im Zusammenhang mit Risikofaktoren, die sich grundsätzlich beeinflussen lassen.

Grundlage der Untersuchung sind aktuelle Daten aus dem Deutschen Alterssurvey 2023, einer bundesweit repräsentativen Befragung von Menschen ab 40 Jahren.

Als veränderbare Risikofaktoren gelten Einflüsse, die sich durch einen gesunden Lebensstil, eine gute medizinische Versorgung oder verbesserte gesellschaftliche Rahmenbedingungen reduzieren lassen.

Die internationale Lancet-Kommission benennt insgesamt 14 solcher Faktoren über die gesamte Lebensspanne. In der aktuellen Studie konnten 12 davon anhand der verfügbaren Alterssurvey-Daten ausgewertet werden.

Das Ergebnis: Schätzungsweise 36 Prozent der Demenzfälle in Deutschland sind auf diese 12 veränderbaren Risikofaktoren zurückzuführen. Dazu zählen unter anderem Bluthochdruck, Schwerhörigkeit, erhöhte Blutfettwerte, niedriges Bildungsniveau und körperliche Inaktivität.

Die Ergebnisse stimmen mit den Befunden der Lancet-Kommission überein. Demnach könnten bei Eindämmung aller 14 bekannten Risikofaktoren weltweit rund 45 Prozent aller Demenzerkrankungen vermieden oder verzögert werden.

„Der Mehrwert der aktuellen Studie besteht darin, dass dieses Potenzial von uns nun speziell für die Situation in Deutschland untersucht wurde“, erklärt René Thyrian vom DZNE-Standort Rostock/Greifswald.

Prävention könnte Hunderttausende Fälle verhindern

Derzeit leben in Deutschland etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Ohne zusätzliche Präventionsmaßnahmen könnte diese Zahl bis 2050 auf rund 2,7 Millionen steigen.

Die Forschenden berechneten, wie viele Erkrankungen theoretisch verhindert oder deutlich hinausgezögert werden könnten, wenn die veränderbaren Risikofaktoren seltener würden.

Die Modellrechnung zeigt ein erhebliches Potenzial: Bereits eine Reduktion dieser Faktoren um 15 Prozent könnte bis 2050 etwa 170.000 Fälle verhindern, bei einer Senkung um 30 Prozent wären es sogar mehr als 330.000 Fälle.