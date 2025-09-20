Im Mittelalter noch als „altersbedingte Verblödung“ abgetan, trägt die Alzheimer-Erkrankung seit gut 100 Jahren den Namen ihres Entdeckers. Es begann 1901 mit einer Frau namens Auguste Deter, die in Frankfurt auffiel, weil sie „alles vergisst“. Ihr Arzt, Alois Alzheimer, erkannte rasch: Das war mehr als bloßes Altern. Was er bei seiner Patientin dokumentierte, schrieb Medizingeschichte – und gab einer Krankheit ihren Namen: Morbus Alzheimer. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, ist aus dem Einzelfall eine weltweite Herausforderung geworden. Einst ein Randphänomen, betrifft Alzheimer mittlerweile Millionen Menschen – und prägt nicht nur das Leben der Patientinnen und Patienten, sondern auch das ihrer Familien, Pflegenden und ganzer Gesundheitssysteme. Weltweit leben derzeit rund 55 Millionen Menschen mit einer Demenz, die Alzheimer-Demenz ist mit etwa zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form. Jährlich kommen zehn Millionen neue Betroffene hinzu. Prognosen gehen davon aus, dass sich diese Zahl alle 20 Jahre verdoppelt – bis 2050 wären es 115 Millionen Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden.

Fortschritte bei Früherkennung Fortschritte in Diagnostik, Früherkennung und neue Therapien machen deutlich: Auch wenn eine Heilung weiter auf sich warten lässt, gibt es erstmals wirksame Ansätze, den Krankheitsverlauf zu bremsen. Einen Meilenstein könnten neue Bluttests darstellen:

Im Juli erhielt der der Pharmakonzern Roche die europäische Zulassung für den Test "Elecsys Phospho-Tau", der die Konzentration eines speziellen Eiweißes (pTAU181) im Blut misst. Ist das Ergebnis unauffällig, ist Alzheimer sehr unwahrscheinlich. „Fällt der Test hingegen hoch positiv aus, ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Erkrankung sehr hoch“, erklärt Atbin Djamshidian, Leiter der Gedächtnisambulanz an der Med Uni Innsbruck, im Gespräch mit dem KURIER vom Juli 2025. Einen weiteren Test bietet seit Ende 2024 das medizinisch-chemischen Facharztlabor labors.at mit mehreren Standorten in Wien an. Der „Aß42/ß40“-Bluttest, der durch das Unternehmen Sysmex bereitgestellt wird, weißt Beta-Amyloid-Ablagerungen im Blut nach, also Veränderungen, die nach aktuellem Wissensstand bis zu 20 Jahre vor den ersten Alzheimer-Symptomen auftreten können. Auch dieser Test eröffnet damit neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Risikoeinschätzung. Bisher erfolgt die Abklärung einer Alzheimer-Demenz in mehreren Schritten, erklärt Djamshidian. Zunächst prüfen Ärzte mit neurologischen Untersuchungen und Gedächtnistests, ob Auffälligkeiten bestehen – etwa bei Orientierung, Sprache oder Merkfähigkeit. Verdichtet sich der Verdacht, folgt meist eine MRT-Untersuchung. Damit lassen sich andere Ursachen wie Schlaganfall oder Hirntumor ausschließen, zugleich zeigt das Bild auch mögliche Spuren des Nervenzelluntergangs, etwa einen Abbau von Gehirnmasse. „Um aber eindeutig Alzheimer nachweisen zu können, ist entweder eine Untersuchung des Nervenwassers, des Liquor, durch eine Rückenmarkspunktion, oder eine PET-Untersuchung (dreidimensionale Bildgebung, die auch Stoffwechselprozesse sichtbar macht, Anm.) notwendig“, so der Experte. Das gilt auch nach den positiven Ergebnissen der neuen Bluttests. Studiendaten, dass bei einem hoch positiven Bluttest "Elecsys Phospho-Tau" auch das das Ergebnis der PET- und Hirnwasser-Untersuchung hoch positiv ist. Denkbar wäre somit, dass man langfristig auf diese beiden belastenden Untersuchungen aufgrund des eindeutigen Blut-Testergebnisses gänzlich verzichten könnte.

Hoffnungsträger Antikörper-Therapien Besonders viel Aufmerksamkeit in der Behandlung von Alzheimer gilt derzeit den monoklonalen Antikörpern Lecanemab und Donanemab. Sie richten sich gezielt gegen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn – eine der Hauptursachen der Krankheit. Studien zeigen, dass sich der Krankheitsverlauf im Frühstadium um rund 27 Prozent verlangsamen lässt. Die EMA hatte Donanemab zunächst abgelehnt, Anfang August dann aber doch die Zulassung empfohlen.