Alzheimer-Medikamente wirksamer als bislang angenommen

Krankheitsverlauf messbar gebremst

In den Studien wurden die Verläufe auf der sogenannten CDR-SB-Skala (Clinical Dementia Rating – Sum of Boxes, 0 bis 18 Punkte) mit unbehandelten Kontrollgruppen verglichen. Bei Lecanemab zeigte sich nach 48 Monaten ein um 1,75 Punkte geringerer Rückgang der geistigen Leistungsfähigkeit.

„Eine Behandlung über 48 Monate bedeutet 10,8 zusätzliche Monate in einem frühen Krankheitsstadium“, erläuterte Christopher van Dyck von der Yale University School of Medicine in New Haven (USA). Der Effekt habe sich bei den insgesamt 1.734 untersuchten Patienten im Laufe der Zeit kontinuierlich verstärkt. Besonders bemerkenswert: Bei Personen mit geringer zusätzlicher Belastung durch sogenannte Tau-Proteine sei in 56 Prozent der Fälle sogar eine Verbesserung auf der Skala festgestellt worden. Über zwei Drittel der Behandelten seien zumindest stabil geblieben.

Amyloid- und Tau-Ablagerungen gelten als zentrale Mechanismen bei der Entstehung von Alzheimer – wobei das genaue Ausmaß ihrer Bedeutung in der Fachwelt weiterhin diskutiert wird.

Auch bei Donanemab bestätigten Langzeitbeobachtungen den positiven Effekt. In einer Studie wurden Patientinnen und Patienten, die ursprünglich ein Placebo erhalten hatten, im weiteren Verlauf auf das Medikament umgestellt. Einige der ursprünglich aktiv behandelten Teilnehmenden erhielten Donanemab weiter – andere wurden nach bildgebendem Nachweis des Amyloid-Abbaus nicht weiter medikamentös behandelt.

Nach 76 Wochen zeigte sich bei früher medikamentöser Behandlung ein besseres Ergebnis auf der CDR-SB-Skala – mit einem Unterschied von 1,2 Punkten gegenüber späterer oder keiner Behandlung.