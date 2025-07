Alzheimer: Wie Bluttests eine frühere Diagnose ermöglichen könnten

Gesamtbild notwendig

Dass der Test auch bei Hausärzten eingesetzt werden könnte, um eine erste, frühe Diagnose zu stellen, wie es in einer Aussendung von Roche heißt, dazu äußert sich Djamshidian zurückhaltend: „Ein solcher Bluttest kann derzeit nur in Kombination mit anderen Untersuchungen durchgeführt werden, es braucht immer ein Gesamtbild, um zu einer verlässlichen Diagnose zu kommen. Deshalb sehe ich den Einsatz solcher Bluttests derzeit nur bei auf Demenzen spezialisierten Fachärzten.“

Derzeit erfolgt die Abklärung einer Alzheimer-Demenz in mehreren Schritten, so Djamshidian: Am Beginn stehen die klinisch-neurologische Untersuchung und eine neuropsychologische Testung (Gedächtnis, räumliche Orientierung, sprachliche Fähigkeiten etc.). Zeigen sich hier Auffälligkeiten, können mit einer MRT-Untersuchung andere Ursachen, wie etwa ein Schlaganfall oder ein Hirntumor, ausgeschlossen, werden. Auch kann man Anzeichen eines Untergangs von Nervenzellen, wie einen Abbau von Gehirnmasse, sehen.