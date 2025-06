Immer mehr Schilddrüsen-Probleme: Was die Dirigentin des Körpers braucht

"Egal ob Niere, Verdauung, Muskulatur, Nerven- oder Herz-Kreislauf-System: Kaum etwas wird nicht von der Schilddrüse beeinflusst", sagt der Vorstand der Abteilung für Nuklearmedizin und des Schilddrüsenkompetenzzentrums an der Klinik Landstraße. "Sie ist klein, hat aber große Wirkungen auf unseren Energieverbrauch, die Wärmeproduktion, den Wasser- und Mineralstoffhaushalt, Libido und Fruchtbarkeit, das Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln, und nicht zuletzt das seelische Befinden. Ohne sie läuft gar nichts."

Schilddrüsenprobleme werden heute deutlich häufiger diagnostiziert "Viele haben ein Thema damit", weiß Kurtaran. Schilddrüsenerkrankungen gelten als Volkskrankheit, zu den häufigsten zählen Fehlfunktionen (Unter- oder Überfunktion) sowie Knoten oder Schilddrüsenvergrößerungen. Es kann auch zu einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse kommen, bei der das Immunsystem diese irrtümlicherweise angreift. Die häufigsten Formen sind die Basedowkrankheit und die Hashimoto-Thyreoiditis. Erstere führt zu einer Schilddrüsenüberfunktion, zweitere zu einer Unterfunktion. Schilddrüsenerkrankungen werden heute deutlich häufiger diagnostiziert als noch vor einigen Jahrzehnten. Hauptgründe sind verbesserte diagnostische Methoden und medizinische Versorgung allgemein. "Es wird angenommen, dass Umweltfaktoren, Stress, veränderte Ernährung und hormonelle Belastungen ebenfalls eine Rolle spielen", sagt der Experte. Rund jeder Dritte – in höherem Alter sogar jeder Zweite – hat eine Schilddrüsenvergrößerung oder einen Knoten an der Drüse. Letztere sind oft harmlos, nur in maximal ein Prozent der Fälle verbirgt sich dahinter Krebs. Eine unbehandelte, ausgeprägte Schilddrüsenvergrößerung kann das Schlucken oder Atmen erschweren. "Funktionsstörungen, wenn die Schilddrüse zu wenig oder zu viel arbeitet, sind immer ungesund", erklärt Kurtaran. Therapiert werden sie, indem fehlende Schilddrüsenhormone medikamentös ersetzt werden.

KI als Unterstützung in der Diagnostik Bei Knoten ist die wichtigste Untersuchung die Tastuntersuchung. "Um etwa zu beurteilen, ob er weich, hart oder verschieblich ist. Und ob an den Lymphknoten Veränderungen detektierbar sind." Per Ultraschall können Knoten auf Größe, Kontur, Verkalkungen oder Durchblutung hin untersucht werden. "Je heller, größer und unregelmäßiger er am Ultraschallbild erscheint, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass Krebs vorliegt", sagt Kurtaran. "Unsere Aufgabe ist, zu selektieren, welche Knoten weiter observiert, welche operiert und welche mit einer Biopsie abgeklärt werden." Bei der Beurteilung des bildgebenden Verfahrens könnte künftig die Künstliche Intelligenz (KI) eine große Rolle spielen: "Die KI könnte anhand bestimmter Kriterien Knoten selektieren und beschreiben und verdächtiges Gewebe anzeigen. Die weltweite Forschung dazu ist vielversprechend, in meinen Augen aber noch nicht reif, um es in die Routine an Kliniken zu überführen. Die ärztliche Kontrolle ist und bleibt ohnehin unverzichtbar." Kurtaran, der seit 40 Jahren Schilddrüsen-Patienten betreut, sieht ein Einsatzgebiet der KI insbesondere im niedergelassenen Bereich: "Mein Traum wäre, dass die KI im Vorfeld bei niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten, Hausärztinnen und -ärzten, die sich mit der Schilddrüse beschäftigen, im Sinne einer guten Präselektion eingesetzt wird. Das würde Last von überfüllten Ambulanzen nehmen."

Schilddrüse: Funktion bis Symptome Funktion Die Schilddrüse produziert aus der Aminosäure Tyrosin und dem Spurenelement Jod die lebenswichtigen Schilddrüsenhormone. Symptome "Wenn man merkt, dass der Kragen nicht mehr passt, ist das ein Hinweis, dass die Schilddrüse vergrößert ist", beschreibt Experte Amir Kurtaran. Männliche Patienten spüren oft einen Knoten im Hals – etwa beim Rasieren.

sind die wichtigsten Symptome Herzbeschwerden, Schlafstörungen, innere Unruhe, Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen. "Die Patienten haben Appetit, nehmen aber trotzdem ab, haben häufig Stuhlgang, auch Durchfall, schwitzen viel und vertragen Hitze nicht gut." Bei jüngeren Frauen können Zyklusstörungen auftreten. Eine Unterfunktion kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen, die sich allmählich verstärken. Zu den häufigsten gehören Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kälteempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Verstopfung und Konzentrationsstörungen. Auch depressive Verstimmungen, trockene Haut und Haarausfall können auftreten.

Wann eine OP nötig ist Immer wieder heißt es, dass Knoten oder die gesamte Schilddrüse voreilig entfernt werden. "Wenn ein gutartiger Knoten groß ist und Druckgefühle im Halsbereich oder Schluckbeschwerden erzeugt, gehört er behandelt und kann mit einem kleinen Schnitt herausoperiert werden", sagt Kurtaran. Auch ein modernes minimal-invasives Vorgehen ist denkbar: "Bei der Radiofrequenzablation kann der Knoten durch Hitze zerstört werden. Die Therapie ist erfolgversprechend und ambulant durchführbar, es braucht keine Narkose und es bleibt keine Narbe. Allerdings ist diese Therapie nicht für alle Knoten geeignet." Auch die Chirurgie selbst hat sich verändert: Früher wurde bei Schilddrüsenkrebs routinemäßig die gesamte Schilddrüse entfernt. Heute wird unter bestimmten Voraussetzungen, z. B bei kleinen Knoten, nur eine Teilentfernung der Schilddrüse anvisiert. Zu den neueren Entwicklungen der Schilddrüsenchirurgie zählen innovative Zugangswege über die Achselhöhle oder den Mund. "Das sind Neuerungen der letzten Jahre, die langsam in die Praxis übergehen werden."