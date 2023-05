Schädigung des Gehirns: Forscher liefern neue Infos zu Long Covid

Bei Untersuchungen mit der funktionellen Magnetresonanztomografie (MRT) zeigte eine Studie, die Forscher der University of Maryland School of Medicine in Baltimore durchgeführt haben, dass Personen, die an Long Covid leiden, ihr Gehirn ganz anders anstrengen, um bei kognitiven Tests (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, Lern- und Problemlösefähigkeit) gleich stark abzuschneiden wie die Kontrollgruppe ohne Erkrankung.

29 Probanden nahmen an der Studie teil, ein halbes Jahr davor waren sie an Corona erkrankt, alle klagten über neuropsychiatrische Symptome wie Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit und Gedächtnisstörungen. Die Kontrollgruppe bestand aus 21 Personen ohne Corona-Erkrankung (ähnliches Alter und Impfstatus).