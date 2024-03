Volkskrankheit Rückenschmerzen: Frauen häufiger betroffen als Männer

Rückenschmerzen sind in Österreich eine Volkskrankheit. Nahezu zwei Millionen Menschen quer durch alle Altersgruppen sind hierzulande davon betroffen, wie die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) im Vorfeld des Tag des Rückenschmerzes am 15. März mitteilte. Frauen sind dabei stärker betroffen als Männer, wie es am Donnerstag hieß.