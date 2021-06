Rotes Kreuz bietet Gratis-Antikörpertest im Zuge der Blutspende

Wer im Juni in Wien zur Blutspende geht, kann gleichzeitig auch kostenlos seine neutralisierenden Antikörper gegen das Coronavirus bestimmen lassen. Zumindest in der Rot-Kreuz-Blutspendezentrale in der Wiedner Haupstraße 32 in Wien. "Ich habe es auch schon getestet. Danke an unser Laborteam", schreibt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, auf Twitter.