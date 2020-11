Rotary-Symposion: Worauf es in der Krise wirklich ankommt

.“

Es müsse zwischen unterschiedlichen Menschenrechten ein Ausgleich geschaffen werden: „Es ist wahnsinnig schwer, das so zu machen, dass es dann auch vor dem Verfassungsgerichtshof hält. Aber im Großen und Ganzen hat die Bundesregierung schon einen guten Ausgleich geschafft.“

WIFO-Chef Christoph Badelt äußerte „die ernsthafte Sorge, dass wir uns ob dieser Pandemie die wirklich großen Themen, wie etwa die Umweltproblematik, zu wenig überlegen“. Er glaube, dass sich die Covid-Krise „als schwerer, aber – nach Besserung der gesundheitlichen Lage – auch als schnell überwindbarer Einbruch in der wirtschaftlichen Entwicklung darstellen werde. „Ich fürchte, dass sich die Arbeitslosigkeit viel langsamer abbauen wird.“ Irgendwann werde der Zeitpunkt kommen, „wo wir die Schuldenlast verringern müssen. Und dadurch werden die traditionellen Strukturprobleme – in der Pflege, Bildung, Pensions- und Umweltfinanzierung – schwieriger werden.“ Es werde notwendig sein, die Aufarbeitung von Covid-19 und die Klimapolitik zusammenzubringen. „Die Lösung kann nur darin bestehen, dass wir konjunkturpolitische Maßnahmen explizit in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen.“

Spende erhöhte sich auf 20.000 Euro

Der Generalsekretär des Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, präsentierte Hilfsprojekte in Äthiopien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Durch die Aktivität mehrerer Rotary-Clubs und eine spontanen Spende konnten 20.000 Euro (statt der 15.000 am Scheck genannten) an das Rote Kreuz übergeben werden. Das Symposium wurden von den Rotary-Clubs RC Wien, RC Wien-Nordost, RC Wien-Schönbrunn und RC Voitsberg-Köflach organisiert.