Puzzeln: Wie macht bei Kindern die Lust fürs Legespiel entfacht

Aufschwung

In der Pandemie erlebten Puzzles bei Jung und Alt einen Boom. Laut Spielehersteller Ravensburger, einem der wichtigsten Puzzle-Player am europäischen Markt, hält dieser an. Zwar ging der Umsatz zuletzt zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vor der Corona-Krise.

Lernkurve

Anlässlich des Welt-Puzzle-Tages 2025 lancierte Ravensburger die aufbauende Lernpuzzle-Reihe „Puzzle UP!“. Die Anzahl der Teile und die Themen sind der jeweiligen Altersstufe angepasst, sodass Kinder ihr Können laufend steigern können.