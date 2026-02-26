Psychotherapie-Ausbildung neu: Wie man einen der 500 Studienplätze ergattert

"Für mich ist Salzburg die Wiege der modernen Psychotherapie", betont Barbara Haid, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Es sei daher nur logisch, dass man sich zur Präsentation der neuen Psychotherapieausbildung in der Mozartstadt eingefunden habe.

Der Rechnungshof konstatierte bereits 2019, Salzburg biete die beste psychotherapeutische Versorgung in Österreich. Seit zwei Jahren ist dort zudem die Universitätsambulanz für Psychotherapie in Betrieb.

Ab Herbst an zehn Standorten 500 staatlich finanzierte Master-Plätze

Auch die Neuausrichtung der Ausbildung wurde an der Universität Salzburg federführend vorbereitet. "Ab Herbst werden an mehreren Standorten in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Krems und Klagenfurt pro Jahr 500 staatlich finanzierte Plätze für den Psychotherapie-Master zur Verfügung stehen. Basis der Studiengänge bildet ein gemeinsames Curriculum", sagt Thomas Probst, Universitätsprofessor für Psychotherapie und -forschung sowie Gründungsdirektor der Salzburger Universitätsambulanz für Psychotherapie. In Wien stehen beispielsweise 40 Plätze zur Verfügung.

Das Studienplatz-Kontingent sei zu gering, kritisieren Fachleute immer wieder. Man habe sich an den jährlichen Neueintragungen in der Liste der Psychotherapeutinnen und -therapeuten orientiert, so Probst: „Pro Jahr sind das rund 500.“ Wobei auch Probst mit einer Nachfrage rechnet, die das verfügbare Angebot deutlich übersteigt, weswegen ein Aufnahmeverfahren eingerichtet wurde. Gerechnet wird mit rund 1.500 Anmeldungen.

Die Bewerbungsphase für den Master startet am 2. März. Am 6. Juli soll ein einheitlicher Aufnahmetest erfolgen, in dem unter anderem psychotherapeutische Wissensgrundlagen überprüft werden, ebenso wie verbal-analytisches Denken und sozio-emotionale Kompetenzen. Probst: "Die Leistung entscheidet, wer einen Studienplatz bekommt." 75 Prozent der Plätze sind Personen mit österreichischem Maturazeugnis vorbehalten.

Inhaltlich sei der Master auf eine Verschränkung von Theorie und Praxis ausgerichtet. Neben Informationen zu den in Österreich anerkannten Therapieschulen würden auch Teile der im Zuge der Ausbildung vorgeschriebenen Selbsterfahrung und Praktikumsstunden abgedeckt. "Der Master soll die Basis für die Entscheidung sein, in welche Richtung man in der postgraduellen Phase gehen will", beschreibt Probst.