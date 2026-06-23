Protein vor dem Schlafen: Sinnvoll oder überbewertet?

Ein Ernährungstrend erobert die Sportwelt: Protein kurz vor dem Schlafengehen soll Muskelaufbau und Regeneration fördern. Doch was bringt der „Pre-Sleep-Protein-Hack" wirklich?

Besonders bei Leistungs- und Hobbysportlern ist die gezielte Eiweißzufuhr vor dem Zubettgehen beliebt. Die Idee: Die Muskeln werden über Nacht kontinuierlich mit Nährstoffen versorgt. Im Fokus steht Casein, ein Milcheiweiß, das rund 80 Prozent des Proteins in Kuhmilch ausmacht. „Casein wird über mehrere Stunden hinweg im Körper aufgenommen und kann die Muskulatur während der Nacht kontinuierlich mit Aminosäuren versorgen", erklärt Kneginja Richter, Chefärztin der CuraMed Tagesklinik Nürnberg. Das macht es für Sportler interessant, die ihre nächtliche Regeneration unterstützen wollen.

Enthalten ist Casein vor allem in Magerquark, Hüttenkäse, Skyr, Joghurt, Mozzarella und Käse. Im Gegensatz dazu wird Whey-Protein (Molkenprotein) schneller aufgenommen und meist direkt nach dem Training als Post-Workout-Booster eingesetzt.