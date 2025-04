Muskelaufbau: Ist pflanzliches oder tierisches Protein besser?

Wer Muskeln aufbauen will, muss Fleisch essen. Und das Protein am besten gleichmäßig über den Tag verteilen. Diese Überzeugungen gehören laut einer neuen Studie der University of Illinois in den USA möglicherweise der Vergangenheit an.

Die Forscherinnen und Forscher kommen zu einem überraschend klaren Ergebnis: Weder die Herkunft des Proteins – pflanzlich oder tierisch – noch die Verteilung über den Tag hinweg machen einen Unterschied beim Muskelaufbau. Entscheidend sei lediglich, dass genügend hochwertiges Eiweiß aufgenommen wird.

"Lange Zeit ging man davon aus, dass tierisches Eiweiß dem pflanzlichen überlegen ist – vor allem, wenn es um den Muskelaufbau geht", erklärt Studienautor Nicholas Burd. Diese Sichtweise basierte bisher vor allem auf Kurzzeitstudien, in denen die Wirkung einzelner Mahlzeiten untersucht wurde. "Wir wollten herausfinden, ob sich dieses Ergebnis auch über mehrere Tage hinweg in der Praxis bestätigt."