Problemlöser in der Pubertät: Teenager sollten täglich Walnüsse knabbern

Mit Fetten die Hirnkommunikation ölen

Was steckt in der Walnuss, das diese Wirkungen erklären könnte? Das Team um den Neuropsychologen Jordi Júlvez vom Barcelona Institute for Global Health hat die in enthaltene Alpha-Linolensäure im Verdacht.

Die Omega-3-Fettsäure spiele eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns, insbesondere während der Pubertät. Während dieser Zeit stimulieren Hormone das Wachstum von Synapsen, also Verbindungen zwischen Nervenzellen, im Frontallappen. Dieser größte Teil des Gehirns ist für komplexe emotionale und kognitive Funktionen verantwortlich.

"Neuronale Strukturen, die gut mit dieser Art von Fettsäure genährt werden, „können wachsen und neue, stärkere Synapsen bilden", wird Júlvez in einer Presseaussendung zur Studie zitiert.

Konkret könne eine "Handvoll Walnüsse pro Tag oder mindestens dreimal pro Woche" zu "vielen wesentlichen Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten" führen, so Biologin Ariadna Pinar vom Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, die ebenfalls an der Untersuchung mitwirkte. Die Hürden in einer ohnedies fordernden Zeit im Leben junger Menschen ließen sich so „besser meistern“.

Mit der Walnussforschung sind die Wissenschafterinnen und Wissenschafter noch lange nicht fertig: Demnächst wollen sie im Zuge einer Studie den Verzehr von Walnüssen bei schwangeren Frauen und dessen Auswirkungen auf Säuglinge unter die Lupe nehmen.