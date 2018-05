Pränataldiagnostik: Der Blick aufs Baby wird immer genauer

„Diese Tests werden seit etwa fünf Jahren als Screening-Tests für Trisomie 21 angeboten“, erklärt Pränataldiagnostiker Martin Metzenbauer von der Wiener Praxis „TwoCare“, in der sich mehrere Ärzte auf Pränatalmedizin spezialisiert haben. Er würde allerdings einen anderen Namen dafür vorziehen: „Test auf fetale DNA im mütterlichen Blut“. Das würde das Wesen dieser Untersuchung wesentlich besser beschreiben. „Dabei wird kindliche Erbinformation, die hauptsächlich vom Mutterkuchen ins mütterliche Blut abgegeben wird, untersucht.“

Mehr Chromosomen sind testbar

Doch nicht nur häufige Trisomien (neben Trisomie 21 sind auch Trisomie 18 und 13 relevant), sondern auch weitere Auffälligkeiten können getestet werden: „Sie betreffen kleinere Stücke der Chromosomen. Damit kann beispielsweise das Di-George-Syndrom in vielen Fällen erkannt werden.“ Diese Erkrankung zeigt sich u. a. in Form von angeborenem Herzfehler, fehlerhaftem Immunsystem und veränderten Gesichtszügen. Sie betrifft etwa eines von 1000 Kindern. Derzeit müssen in einen Standard-NIPT rund 600 Euro investiert werden.

Die Zukunft wird hier noch wesentlich genauere Testmöglichkeiten bringen. „Die NIPTs gehen immer mehr in die Tiefe der genetischen Information des ungeborenen Menschen. Viele Auffälligkeiten, die einzelne Gene betreffen, werden mittels DNA-Tests erkennbar werden“, erklärt Metzenbauer.