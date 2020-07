Pocken grassierten schon unter den Wikingern

In 13 Fällen gelang es ihnen, aus den Zähnen beziehungsweise einem Teil des Schläfenbeins der Verstorbenen DNA-Fragmente des menschlichen Pockenvirus anzureichern. Elf der Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, hatten zwischen etwa 600 und 1050 nach Christus gelebt - also auch während der Wikingerzeit von 793 bis 1066.

"Unsere Studie liefert damit zum ersten Mal einen molekularbiologischen Beweis dafür, dass bereits die Wikinger vom Pockenvirus infiziert wurden", erläuterte die Erstautorin Barbara Mühlemann vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung am Institut für Virologie am Campus Charite Mitte. "Wir konnten so die Diskrepanz zwischen historischen Anekdoten und direktem Pockennachweis um etwa tausend Jahre reduzieren - wir halten es aber für wahrscheinlich, dass es noch frühere Infektionen gab", fügte die Forscherin hinzu.

Die neuen Forschungsergebnisse widersprechen bisherigen Annahmen, nach denen die Pocken beispielsweise erst durch zurückkehrende Kreuzritter im 11. bis 13. Jahrhundert nach Europa gebracht wurden. "Auf Basis der jetzt nachgewiesenen Pockenfälle in Nordeuropa und historischer Erzählungen über mutmaßliche Fälle in Süd- und Westeuropa gehen wir davon aus, dass das Pockenvirus spätestens seit dem Ende der Wikingerzeit in Europa weitflächig zirkulierte", erklärte Jones.

Das Variolavirus gilt als das tödlichste Virus weltweit: Allein im 20. Jahrhundert starben an der Krankheit 300 bis 500 Millionen Menschen, die Sterblichkeitsrate lag bei bis zu 30 Prozent. Das menschliche Pockenvirus wurde 1980 nach einer weltweiten Impfkampagne für ausgerottet erklärt.

Folgen für Übertragung vom Tier auf den Menschen

Dennoch gibt es auch heute noch in Zentral- und Westafrika Fälle, in denen das verwandte Affenpockenvirus auf den Menschen übergeht - mit vergleichbaren Symptomen, aber geringerer Sterblichkeit als bei den sogenannten Echten Pocken.

Die aktuellen Analysen ergaben zudem, dass sich das zur Wikingerzeit zirkulierende Pockenvirus deutlich vom Variolavirus des 20. Jahrhunderts unterschied - es ähnelte vielmehr eher den heute aus Kamelen und Rennmäusen bekannten Pockenerregern. "Die Evolution des Pockenvirus ist deutlich komplexer als wir angenommen haben", betonte Jones.

"Wenn das menschliche Pockenvirus in der Vergangenheit so unterschiedlichen genetischen Pfaden gefolgt ist, könnten sich auch die noch immer zirkulierenden Tierpockenviren ähnlich weit gefächert entwickelt haben - mit möglichen Folgen für die Übertragung der Erkrankung vom Tier auf den Menschen", mahnte der Wissenschafter. "Wir sollten die Tierpockenviren in Zukunft deshalb besser im Blick behalten."