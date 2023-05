Pille mit Fäkal-Bakterien gegen Darmentzündung entwickelt

Neue Technologie

Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universität Genf haben nun in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lausanne (Chuv) eine neue, einfachere Technologie entwickelt. "Unsere Technik ermöglicht es, die im Stuhl des Spenders oder der Spenderin vorhandenen Mikroorganismen lebend in kleine, etwa zwei Millimeter großen Kügelchen einzukapseln, die oral eingenommen werden", erklärte Erstautorin Adèle Rakotonirina in der Mitteilung der Universität Genf.

"Diese bräunlichen Kügelchen lassen sich leicht in einer Flüssigkeit oder einem angenehm zu verzehrenden Nahrungsmittel verteilen. Sie haben keinen Geschmack. Sie könnten also die Einnahme der Behandlung erheblich erleichtern, insbesondere für Kinder", sagte Studienleiter Eric Allémann von der Universität Genf.

Noch ist die neue Technologie aber nicht einsatzbereit, zuerst muss sie klinisch getestet werden. Der Fachwelt wurde sie in der Zeitschrift "International Journal of Pharmaceutics" vorgestellt.