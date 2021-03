Weiterentwickelte UK-Virus-Variante auch in Tirol vermutet

Bekannter Mutationsstamm

Auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) kennt den Mutationsstamm. Dieser sei in der Vergangenheit bereits in anderen Teilen in Österreich vorgekommen, aber auch in weiteren Teilen Europas, darunter Deutschland.

Gesundheitsbehörde aktiv

„Nun ist dieser Stamm auch im Bezirk Schwaz in Tirol aufgetreten. Die Gesundheitsbehörden in Tirol behalten die Entwicklung im Detail im Auge. Die bereits in den letzten Wochen sehr strenge Vorgehensweise der Gesundheitsbehörde in Schwaz im Contact Tracing wird auch in diesen Fällen angewandt. Als Vorsichtsmaßnahme wird die Ausreisetestpflicht im Bezirk Schwaz um eine Woche bis zum 1. April, 24 Uhr, verlängert“, ergänzt Brandl.

Die Entwicklung wird laufend evaluiert. Weitere Abstimmungen mit dem Gesundheitsministerium werden derzeit durchgeführt.