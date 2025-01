Mit Abnehmspritze 25 Kilo verloren: "Es war eine unglaubliche Erleichterung"

Auch Serdar verliert nach den ersten Spritzen schnell etwas Gewicht, pro Monat im Schnitt ein Kilo. Aber der große Sprung bleibt bei ihm aus. Nach wenigen Wochen merkt er, dass sich sein Körper an die Spritze gewöhnt hat. „Ich bekam wieder Foodnoise, also das ständige Bedürfnis nach etwas Süßem oder Salzigem zu greifen.“ Er ist enttäuscht: „Ich habe online gesehen, dass Leute mit den Medikamenten mehr abgenommen haben. Ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, der mit Mounjaro 30 Kilogramm verloren hat. Ich hatte die Hoffnung, dass es mehr wird.“

Ganz losgelassen hat sie das Thema seitdem nie. Sie informiert sich über Wirkstoffe, verfolgt die Versorgungslage in Österreich genau: „Ich weiß, dass die Verfügbarkeit hierzulande inzwischen besser ist“, sagt sie. Trotzdem will sie es vorerst ohne medikamentöse Hilfe versuchen. Auch weil sie Angst vor Langzeitfolgen hat: „Ich lese mir viele Studien dazu durch und habe Angst, dass die Schilddrüse belastet wird.“

Serdar schleicht die Spritze in Rücksprache mit seiner Ärztin im Februar 2024, elf Monate und zehn Kilo weniger nach der ersten Dosis, aus. „Sie meinte, irgendwann kann man zu einem sogenannten Non Responder (Personen, die nicht darauf ansprechen, Anm.) werden. Und für mich war klar: Ich möchte mich nicht mein Leben lang davon abhängig machen.“

Neuer Wirkstoff, neue Dosis

Doch rasch muss Serdar auch hier die Dosis anpassen. Als er das Medikament wegen Lieferengpässen vor rund zwei Monaten absetzt, ist er bei 12 mg pro Woche angelangt. Sein Gewicht bleibt während der Einnahme relativ konstant. Ob er das Medikament – wenn es erneut verfügbar ist – wieder nehmen möchte, lässt der Wahl-Berliner offen. „Mein Körper kennt das Muster schon von Ozempic. Der Effekt ist für mich zu gering. Außerdem wissen wir noch nicht, wie es mit Langzeitwirkungen aussieht.“ Seinen Stoffwechsel beobachtet er laufend.

Aktuell wiegt Serdar 114,5 Kilogramm. Sein großes Ziel: Er will ein UHU werden, also unter die 100-Kilo-Gewichtsgrenze kommen – langfristig mit einem gesünderen Lebensstil und mehr Bewegung. „Es war schwer, erkennen zu müssen, dass es länger dauert, seine Ziele zu erreichen – und man dafür manchmal in den sauren Apfel beißen muss.“ Auch wenn der große Gewichtsverlust ausgeblieben ist, blickt er positiv auf seine Erfahrung: „Ich konnte mir einen gesunden Lebensstil aufbauen und feststellen, an welchen Schrauben ich drehen kann, um das Suchtverhalten zum Essen zu verbessern. Das war für mich der weitaus größere Benefit.“