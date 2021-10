Ommm – mein Cortisol! So ist man bis in die Haarwurzeln entspannt

Daher sucht man nach wirksamen Methoden, die den Alltagsstress auf Dauer reduzieren. Als vielversprechende Option gelten Achtsamkeitstrainings, in denen die Teilnehmer durch verschiedene Meditations- und Verhaltensübungen ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten schulen, darunter Aufmerksamkeit, Dankbarkeit und Mitgefühl.

Als geeignete Messgröße für die Belastung durch anhaltenden Stress gilt die Konzentration von Cortisol im Haar. Cortisol ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn man sich zum Beispiel mit einer überwältigenden Herausforderung konfrontiert sieht. In der jeweiligen Situation hilft es, den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen und Energie zu mobilisieren, um damit die Herausforderung zu bewältigen.

Um das Stresslevel der Studienteilnehmer während des neunmonatigen Trainings zu messen, analysierten die Forscher in Zusammenarbeit mit der Universität Dresden die Cortisol-Menge alle drei Monate – jeweils in deren ersten drei Haar-Zentimetern, beginnend an der Kopfhaut.

Das neunmonatige mentale Trainingsprogramm bestand aus drei dreimonatigen Einheiten, die jeweils mithilfe westlicher und fernöstlicher mentaler Übungen einen bestimmten Fähigkeitsbereich schulen sollten. Drei Gruppen von jeweils rund 80 Teilnehmenden absolvierten die Trainingsmodule. Geübt wurde dreißig Minuten täglich, sechs Tage die Woche.

Und tatsächlich zeigte sich: Nach sechs Monaten Training war die Cortisol-Menge in den Haaren der Probanden deutlich gesunken, im Schnitt um 25 Prozent. In den ersten drei Monaten waren zunächst leichte Effekte zu sehen, die sich in den darauffolgenden drei Monaten verstärkten. Im letzten Drittel blieb die Konzentration dann auf niedrigem Niveau. Die Forscher gehen daher davon aus, dass erst ein ausreichend langes Training zu den gewünschten stressreduzierenden Wirkungen führt.