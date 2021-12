November 2021 ist bisher zweitstärkster Impfmonat, aber

Der November war der zweistärkste Monat seit Beginn der Corona-Impfkampagne. Im November wurden fast 2,4 Millionen Impfungen durchgeführt, mehr waren es nur im Juni mit 2,6 Millionen. Anders als im ersten Halbjahr bestimmen derzeit aber die Booster-Impfungen das Geschehen: in den Daten des Gesundheitsministeriums scheinen für November 1,6 Millionen Drittimpfungen auf. Immerhin knapp 427.000 Menschen haben sich aber auch erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen.

Knapp 67 Prozent der Menschen in Österreich haben ein gültiges Impfzertifikat - die sechs Millionen-Marke dürfte hier demnächst überschritten werden. Ein Impfzertifikat erhält, wer vollständig geimpft ist oder wer nach einer Genesung zumindest eine Impfdosis erhalten hat. Am höchsten ist der Anteil im Burgenland (73 Prozent) vor Niederösterreich (69), der Steiermark (67) und Wien (66). Am geringsten ist die Durchimpfung in Oberösterreich (62) sowie Salzburg (63), Kärnten und Vorarlberg (je 64). In Tirol sind knapp 66 Prozent vollständig geimpft.