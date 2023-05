Neue Medikamente und Therapien: Knochenmarkkrebs wird heilbar werden

Die gute Nachricht zum Weltblutkrebstag am 28. Mai gleich vornweg: Knochenmarkkrebs wird heilbar werden. Bis vor wenigen Jahren noch war die Diagnose "Multiples Myelom" – so der medizinische Fachbegriff – eher niederschmetternd: Trotz stark belastender Chemotherapie blieb Betroffenen oft nur noch wenig Lebenszeit. Mittlerweile hat sich viel getan. Experten an spezialisierten Zentren wie dem Universitätsklinikum Leipzig (UKL) stehen neue Medikamente und Therapien zur Verfügung. Die neueste Entwicklung mit sehr guten Ergebnissen: eine CAR-T-Zelltherapie. Betroffene müssten jedoch möglichst frühzeitig an ein solches Zentrum überwiesen werden.

Unspezifische Symptome

Multiples Myelom, Knochenmarkkrebs - an sich selten, aber doch die zweithäufigste unter den hämatologischen Erkrankungen in der "westlichen" Welt. "Das Besondere sind die eigentlich unspezifischen Symptome, aber wir sprechen vor allem von Knochenveränderungen", sagt Maximilian Merz, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Hämatologie, Zelltherapie, Hämostaseologie und Infektiologie des UKL. "Die Krebszellen wachsen im Knochenmark. 90 Prozent aller Myelom-Patienten haben daher kaputte Knochen."

Trotz solch mehr oder weniger "unscharfer" Symptome wie "Knochenschmerzen" könnten jedoch Hämatologen in der Regel schnell die richtige Diagnose stellen. Weitere Kardinalsymptome sind Blutarmut, Nierenversagen und eine Hyperkalzämie (zu viel Kalzium im Blut) - in der Medizinwelt auch als "CRAB-Symptome" zusammengefasst.



"Das multiple Myelom war bis vor zehn oder 15 Jahren ganz schlecht behandelbar und mit einer geringen Lebenserwartung verknüpft", berichtet Merz. Zur Verfügung standen den Ärzten nur Chemotherapien und die autologe Stammzelltransplantation, also unter Nutzung von körpereigenen Stammzellen. "Das war sehr belastend, vor allem für ältere Menschen", erklärt der UKL-Experte.

