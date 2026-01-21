Totes Neugeborenes im Burgenland: "Für die allermeisten sind solche Fälle unbegreiflich"

Das Neugeborene, das am Wochenende tot am Grenzübergang Nickelsdorf gefunden wurde, starb aktuellen Ermittlungen zufolge an einem Schädel-Hirn-Trauma (der KURIER berichtete). Eine Obduktion habe ergeben, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch. Bei einem Neonatizid, wie die Tötung eines Babys unmittelbar nach der Geburt genannt wird, kommt unweigerlich die Frage auf: Wie kann so etwas passieren? "Für die allermeisten Menschen sind solche Fälle unbegreiflich", betonte Psychiaterin Claudia Klier, die auf das Thema spezialisiert ist, in einem KURIER-Interview im November 2024. Damals wurde ein Neugeborenes tot außerhalb des Spitalsgeländes der Klinik Favoriten gefunden. Unverständlich erscheint meist insbesondere "die Tatsache, dass Betroffene sich keine Hilfe geholt haben", bestätigt Klier in einem KURIER-Gespräch anlässlich des aktuellen Falles.

Massive Stressreaktion und Gefühle der Ablehnung Neonatizide sind von einer massiven Stress- und Panikreaktion der Mutter gekennzeichnet, erklärt Klier. Auch Gefühle der Ablehnung des Kindes und ein Nicht-Wahrhabenwollen der Geburt können auftreten, wie Claudia Reiner-Lawugger, Leiterin der Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie (umfasst die Versorgung von Müttern und Vätern vor, während und nach der Geburt) an der Klinik Ottakring, erklärt. "Neonatizide gehen fast immer mit einer Negierung der Schwangerschaft und der Geburt einher", beschreibt auch Klier. Psychosoziale Belastungen und Traumatisierungen seitens der Mutter können laut Klier bei Neonatiziden ebenfalls eine Rolle spielen. In seltenen Fällen empfinden Frauen bereits in der Schwangerschaft Hassgefühle dem Kind gegenüber und möchten es bereits im Mutterleib schädigen. Im englischsprachigen Raum spricht man vom sogenannten "fetal abuse", also fetalem Missbrauch. "Diese schwere Beziehungsstörung zum Kind ist nach der Geburt eine Gefahr für Misshandlung oder Tötung", präzisiert sie. "Deshalb ist es enorm wichtig die Frauen schon in der Schwangerschaft zu erreichen." Taten im Affekt Auch eine postpartale Psychose kann der Hintergrund sein, führt Reiner-Lawugger aus: "Ich kenne die Patientin nicht und kann keine konkreten Einschätzungen treffen, aber in solchen Fällen entwickeln Mütter oft eine postpartale Psychose und können nach der Geburt nicht wirklich mit ihrem Kind in Kontakt treten." Bei einer postpartalen Psychose leiden Betroffene neben innerlichen Spannungszuständen, Stress, Schlaflosigkeit und Niedergeschlagenheit an spezifischen Ängsten. "Letztere münden in eine Gedankenspirale, die große Verzweiflung mit sich bringt und zu Taten im Affekt führen kann", sagt Reiner-Lawugger. Bei einer Psychose sei die Selbstbestimmtheit der Mutter unterbrochen: "Sie kann nicht mehr klar entscheiden, ihre Wahrnehmung durch Stimmenhören oder wahnhafte Gedanken getrübt sein." Oft sehen Frauen im Weglegen oder Töten des Kindes einen letzten Ausweg. "Wobei die Tat in einem dissoziativen Zustand erfolgt", betont Reiner-Lawugger. Viele Mütter betrachten etwa danach erstaunt das leere Bettchen, "weil die Tat ihnen nicht erinnerlich ist und es sich so anfühlt, als hätte sie ein anderer Teil von ihnen verübt".

Unterstützung in Krisen finden Sie hier: Menschen in schweren psychischen Krisen brauchen unverzüglich, unbürokratisch und professionelle Hilfe. Der sozialpsychiatrische Notdienst steht rund um die Uhr unter der Rufnummer 01 31330 zur Verfügung. Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)