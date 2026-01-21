Obduktionsergebnis

Nickelsdorf: Neugeborenes Mädchen wurde getötet

Polizisten kontrollieren ein Auto an einer österreichischen Grenze.
Nach dem Fund des toten Babys am Sonntag liegt nun das Obduktionsergebnis vor.
21.01.26, 09:12



  • Obduktionsergebnis bestätigt, dass das neugeborene Mädchen lebend geboren und durch Fremdeinwirkung getötet wurde.
  • Polizei wertet Spuren und Überwachungsvideos vom Grenzübergang Nickelsdorf aus.
  • Tatbeteiligte sollen schnellstmöglich identifiziert und festgenommen werden.

Nach dem Fund eines toten neugeborenen Mädchens beim Grenzübergang Nickelsdorf am Sonntag, lag Mittwochfrüh das Obduktionsergebnis vor.

Wie der ORF Burgenland zuerst berichtete, wurde das Baby laut Polizei lebend geboren und unter Fremdeinwirkung getötet.

Schock am Grenzübergang Nickelsdorf: Reisende fanden totes Neugeborenes

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gab gegenüber der APA ein Schädel-Hirn-Trauma als Todesursache an.

Spuren werden ausgewertet

Wie Polizeisprecher Helmut Marban erklärte, werden derzeit Spuren vom Fundort ausgewertet. Dazu zählen auch alle Videos der Überwachungskameras im Grenzbereich. Alle an der Tat beteiligten Personen sollen so rasch wie möglich identifiziert und festgenommen werden. 

Prozess: "Nicht einmal die CIA kann deinen Sohn finden"

Wer das Baby am Grenzübergang abgelegt hat, ist noch unklar. Dass laut einem Krone-Bericht auf einem Video eine Verdächtige zu sehen ist, die aus einem rumänischen Bus ausstieg und eine schwarze Sporttasche bei einem Mistkübel ablegte, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland nicht.

