Schock am Grenzübergang Nickelsdorf: Reisende fanden totes Neugeborenes

Beim Grenzübergang Nickelsdorf soll geübt werden.
Das Baby wurde beim Grenzübergang Nickelsdorf gefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Ermittlungen laufen.
20.01.26, 08:47

Beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Sonntag um 13 Uhr ein totes Neugeborenes aufgefunden worden. Das Mädchen war beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot, eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag der APA mit.

Entdeckt wurde das Baby von Reisenden. Ob das Kind tot geboren worden war, nach der Geburt starb oder getötet wurde, muss nun die Obduktion klären, hieß es.

Auf österreichischer Seite gefunden

Aufgefunden wurde das Kind „im Nahbereich des Grenzübergangs auf österreichischer Seite“. Wer es dort abgelegt hatte, war noch unklar. LPD-Sprecher Helmut Marban erklärte, dass aufgefundene Spuren nun ausgewertet und evaluiert werden: „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.“ Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde eingeschaltet.

