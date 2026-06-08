Wenn das Herz stillsteht: Was Menschen beim Nahtod erleben

Die Sonne liegt über Simmering. Vor der Feuerhalle steht die Luft, drinnen richtet sich der Blick auf ein Thema, das man dieser sommerlichen Stimmung kaum zuordnet: den Tod. „Auch an Tagen wie diesen soll darüber gesprochen werden, nicht nur zu Allerheiligen und Allerseelen“, betont Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, bei einer Podiumsdiskussion. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben. Eine davon ist Brigitte Guschlbauer, eine Sozialarbeiterin, die viele Jahre an einem Burnout litt. Als sie sich eine scheinbar harmlose Streptokokken-Infektion einfing und sich nicht auskurierte, geriet ihr Körper außer Kontrolle. Die Folge: drei schwere septische Schocks mit Multiorganversagen.

In Licht gebadet Die damals 33-Jährige hatte zu dieser Zeit eine Nahtoderfahrung: „Ich habe in Licht gebadet und getanzt. Die Farben Rosa und Gelb waren sehr präsent.“ Es habe sich angefühlt, als würden Raum und Zeit aufhören zu existieren. „Es wurden alle Fragen beantwortet, obwohl ich nicht wusste, was die Fragen waren“, ergänzt sie. Vier Monate verbrachte die zweifache Mutter auf der Intensivstation, sechs Wochen davon im Koma. Eine ähnliche Erfahrung machte die Psychotherapeutin und evangelische Theologin Rotraud Perner. Sie war im Winter mit dem Auto auf dem Weg ins Waldviertel. Gegen Mitternacht geriet sie mit ihrem Auto ins Schleudern und fuhr gegen einen Baum. „Später habe ich erfahren, dass ich ihn gefällt habe“, erzählt sie. Als sie das Bewusstsein verlor, sah sie fünf Meter von dem Baum entfernt eine schneeweiße Lichtsäule. Dreimal habe sich das Fahrzeug überschlagen; für Perner fühlte es sich an, „als würde ich mich sanft im Bett umdrehen“.

Beides Nahtoderfahrungen, die dem Wiener Pathologen und Universitätsprofessor Roland Sedivy bekannt vorkommen. „Häufig genannt werden Frieden und Ruhe, das Verlassen des Körpers, Licht‑ oder Tunnelwahrnehmungen, Lebensrückblicke und Begegnungen.“ Aber nicht alle haben positive Nahtoderfahrungen: Fünf Prozent der Menschen verspüren extreme Angstgefühle. Aber wie lassen sich diese Licht- und Farberscheinungen erklären? Sedivy bezeichnet sie „als Eigenaktivität des visuellen Systems unter Extremstress“. Das heißt, das Gehirn sieht nicht mehr „die Außenwelt“, sondern interpretiert Signale aus Netzhaut, Sehbahn und Sehrinde so, als kämen sie von außen. „Also: kein Licht im Raum, sondern Licht im Gehirn“, erklärt er. Der wichtigste Mechanismus ist „wahrscheinlich eine Kombination aus gestörter Durchblutung mit verminderter Sauerstoffzufuhr.“ Bei sinkender Sauerstoffversorgung werden Netzhaut und visueller Cortex (Hirnrinde) instabil.

Nervenzellen feuern unkoordiniert, hemmende Netzwerke fallen aus und es entstehen Phosphene – also Lichterscheinungen, die aus Lichtpunkten, Blitzen, Leuchtmuster, Farben bestehen. Solche Phänomene kennt man auch von der Migräne-Aura, epileptischen Entladungen im Hirnlappen des Hinterkopfes (Okzipitallappen), Druck auf den Augapfel oder bestimmten Halluzinogenen. Das berühmte „Licht am Ende des Tunnels“ muss nicht zwingend ein Blick ins Jenseits sein. Eine mögliche Erklärung: In extremen Situationen bricht das äußere Gesichtsfeld früher weg als die Wahrnehmung in der Mitte. Der Rand wird dunkel, im Zentrum bleibt ein heller Fleck.