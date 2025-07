Erster Test erkennt frühzeitig erhöhtes Risiko für Multiple Sklerose

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass Personen, bei denen diese Antikörper an mindestens zwei Messpunkten nachweisbar sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren eine MS entwickeln“, so der Studienerstautor und Virologe Hannes Vietzen in einer Aussendung der MedUni Wien. „Bei jenen, bei denen in allen Proben die Konzentration sehr hoch war, trat die MS am frühestens auf – teilweise bereits drei Jahre nach der Infektion mit EBV“, ergänzt Puchhammer. Im Schnitt kam es bei Patienten, die konstant hohe Antikörper hatten, drei bis vier Jahre nach der EBV-Infektion zur MS-Diagnose, so Neurologe Berger zum KURIER.

Der neue Test: Für welche Personen er gedacht ist

Und wie könnte man den neuen Test künftig anwenden? „Man könnte bei Personen, die Pfeiffersches Drüsenfieber hatten, in regelmäßigen Abständen Blutproben auf diese Autoantikörper untersuchen. Sind die Werte mehrmals deutlich erhöht, könnte man ein MRT des Gehirns machen, um zu sehen, ob es dort auch bereits Entzündungsherde gibt – ein sogenanntes radiologisch isoliertes Syndrom einer MS, wo man zwar im MRT Entzündungszeichen sieht, es aber noch keine Symptome gibt“, sagt Berger.

„So wäre es möglich, diese Personen so früh zu untersuchen und zu behandeln, dass der Ausbruch der MS verzögert oder vielleicht sogar verhindert werden kann“, erläutert Co-Studienleiter und Neurologe Paulus Rommer.