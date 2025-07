Multiple Sklerose: Vorstellungskraft stärkt Mobilität

Bewegung verbessert sich durch Vorstellungskraft

Untersucht wurden 66 MS-Betroffene, gleichmäßig auf zwei Gruppen aufgeteilt: 33 Personen waren in der Interventionsgruppe, die andere Hälfte in der Kontrollgruppe ohne Intervention.

Eingeschlossen wurden Personen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, bei denen eine schubförmig remittierende (RRMS), primär progrediente (PPMS) oder sekundär progrediente (SPMS) Multiple Sklerose vorlag. Voraussetzung war außerdem ein ausreichendes Hör- und Sprachvermögen, um Anweisungen und Audiodateien klar verstehen zu können. Darüber hinaus mussten die Teilnehmenden in der Lage sein, im 6-Minuten-Gehtest mit ihren üblichen Gehhilfen (z. B. Gehstock oder Rollator) mindestens 50 Meter zurückzulegen. Ausgeschlossen wurden Personen mit zusätzlichen Erkrankungen, die die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen konnten. Zudem durften sie in den letzten zwei Monaten nicht an einem Rehabilitationsprogramm oder an körperlichen Aktivitäten teilgenommen haben, die die Erkrankung beeinflussen, und ihre Behandlung durfte in diesem Zeitraum nicht in einer Weise verändert worden sein, die die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt. Auch durfte im letzten Monat keine hochdosierte Steroidtherapie erfolgt sein.