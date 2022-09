Multiple Sklerose: Anti-B-Zell-Therapie wird noch wirksamer

Viel höhere Wirksamkeit

In die beiden Studien wurden knapp 1.100 Patienten aufgenommen. Das mittlere Alter betrug etwas mehr als 35 Jahre. Sie hatten zuvor rund sieben Jahre an Multipler Sklerose gelitten. Pro Jahr waren zwischen 1,2 und 1,4 akute Krankheitsschübe eingetreten. Die Hälfte der Probanden erhielt das oral einzunehmende Medikament Teriflunomid, die andere Hälfte Ublituximab.

Dieser monoklonale Antikörper zielt auf die Beseitigung der B-Zellen im Blut ab. Im Vergleich zu den ähnlichen Biotech-Medikamenten hat er aber eine modifizierte "Verzuckerung" (Glykosilierung). Zucker-Seitenketten können Funktion und Wirksamkeit beeinflussen. In diesem Fall soll der monoklonale Antikörper dadurch eine schnellere und bis zum 30-Fachen höhere Wirksamkeit erreichen.

Die im New England Journal of Medicine publizierte Studien mit einer Beobachtungszeit von 96 Wochen (DOI: 10.1056/NEJMoa2201904) von Lawrence Steinman (Universität Palo Alto/USA) und seinen Co-Autoren zeigten in der Gesamtdarstellung jedenfalls eine sehr hohe Wirksamkeit im Vergleich zu dem herkömmlichen MS-Medikament Teriflunomid. Die jährliche Rückfallsrate (akute Schübe) wurde unter der Therapie mit Ublituximab in den beiden Studien auf 0,08 bzw. 0,09 solcher Episoden gedrückt. In den Gruppen mit der Teriflunomid-Therapie lag die jährliche Schubrate bei 0,19 bzw. 0,18. Das bedeutete je nach Studie eine um knapp die Hälfte bis um 59 Prozent bessere Wirksamkeit der monoklonalen Antikörper. In den Magnetresonanz-Untersuchungen zeigte sich auch, dass es mit dem neuen in Entwicklung stehenden Medikament kaum mehr zu neuen entzündlichen Krankheitsherden im Gehirn kam.

Keine Veränderung bei bleibenden Schäden

Allerdings ergab sich zwischen den beiden Behandlungsgruppen kein signifikanter Unterschied bei der Entwicklung bleibender Schäden durch die MS. Während Teriflunomid in Tablettenform eingenommen werden kann, sind bei dem Biotech-Medikament Infusionen notwendig, was bei knapp der Hälfte der Behandelten zu zumeist leichten Nebenwirkungen führte. Durch die Beseitigung der B-Zellen, welche Antikörper produzieren, kam es in der Gruppe der mit dem Biotech-Medikament Behandelten zu mehr Infektionen. Ein Patient starb an einer Lungenentzündung.