Tabuthema Migräne: Mehr als nur Kopfschmerz

„Ich muss zur Arbeit, es waren schon zu viele Krankenstandstage in diesem Jahr und ich kann es mir nicht leisten, wieder zu Hause zu bleiben. Was denken meine Kolleginnen und Kollegen, meine Vorgesetzten?“, so beschreibt Kassandra Steiner, Leiterin der österreichweit agierenden Selbsthilfeorganisation Kopfweh, die Gedanken im Alltag von Migräne-Betroffenen.

Migräne haben bedeutet, in Attacken wiederkehrende, pulsierend-pochende Kopfschmerzen zu erleiden – oft begleitet von Symptomen wie Seh- oder Empfindungsstörungen (Aura), Heißhunger oder Übelkeit. Dies kann wenige Stunden bis Tage dauern. Manche Betroffene haben bereits in den Tagen vor einer Attacke Symptome und spüren anschließend Nachwirkungen. Sie wachen am Tag danach abgeschlagen auf, mit dem Bedürfnis, sich zu erholen. Trotzdem haben viele das Gefühl, funktionieren zu müssen. Erkrankungen am Arbeitsplatz bedeuten oft die Angst vor Vorurteilen, Ausgrenzung oder Benachteiligung.